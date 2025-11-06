«Кайрат» сыграл с итальянским «Интером» в Лиге Чемпионов

Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро», обслуживала ее судейская бригада из Португалии во главе с Луишем Годинью

Фото: championat.com

Алматинский «Кайрат» сыграл с итальянским «Интером» в выездном матче общего этапа Лиги Чемпионов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

«Интер»: Зоммер, Дюмфрис, Де Врей, Зелиньски, Мартинес, Фраттези, Барелла, Аугусто, Биссек, Димарко, Эспозито;

«Кайрат»: Анарбеков, Луиш Мата, Касабулат, Жоржиньо, Сатпаев, Арад, Мрынский, Широбоков, Эдмилсон, Громыко, Сорокин.

Первый тайм стартовал с активного прессинга хозяев, они создали ряд моментов, но не смогли их реализовать. Гости до перерыва отметились опасным ударом Эдмилсона головой, который отразил Ян Зоммер, а дальний Дастана Сатпаева рикошетом полетел в перекладину, сразу после этого в сутолоке возле ворот Темирлана Анарбекова Лаутаро Мартинес отправил мяч в сетку.

Во второй половине после атак миланцев последовал угловой и Офри Арад головой закинул мяч в сетку. Оставалось еще много времени, было еще несколько спасений Анарбекова и точный удар в угол Карлоса Аугусто — 2:1.

26 ноября «Кайрат» в гостях встретится с датским «Копенгагеном».

«Интер» (Милан, Италия) — «Кайрат» (Алматы, Казахстан) 2:1 (1:0)

Голы: Мартинес 45 (1:0), Арад 55 (1:1), Аугусто 67 (2:1).

