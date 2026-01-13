Казахская национальная консерватория имени Курмангазы подписала меморандум о сотрудничестве с университетом, который входит в тройку лучших творческих вузов мира – University of Music and Performing Arts Vienna, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Университет более двух столетий играет ключевую роль в формировании мировой художественно-академической традиции. В настоящее время он объединяет более 3 000 студентов и ведущих преподавателей в области музыки, театра и кино.

Согласно меморандуму, стороны договорились о развитии долгосрочного академического и культурного партнёрства в сфере профессионального образования творческих кадров, а также о расширении международных образовательных и художественных связей.

Документ закрепил несколько ключевых направлений, в том числе развитие академической мобильности студентов. Предусмотрены возможности творческого сотрудничества в области вокала, композиции и оперного дирижирования, инструментального исполнительства (скрипка, фортепиано, духовые инструменты и перкуссия), а также совместной исследовательской деятельности в области музыковедения, этномузыковедения и культурного менеджмента. Также, в рамках сотрудничества планируется участие студентов и преподавателей в международных программах, включая International Summer Academy mdw.

Кроме того, обсуждается возможность реализации долгосрочных проектов в сфере образования, искусства и культуры.