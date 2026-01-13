Казахская национальная консерватория подписала меморандум с одним из лучших творческих вузов мира

Культура
3

Казахская национальная консерватория имени Курмангазы подписала меморандум о сотрудничестве с университетом, который входит в тройку лучших творческих вузов мира – University of Music and Performing Arts Vienna, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Университет более двух столетий играет ключевую роль в формировании мировой художественно-академической традиции. В настоящее время он объединяет более 3 000 студентов и ведущих преподавателей в области музыки, театра и кино.

Согласно меморандуму, стороны договорились о развитии долгосрочного академического и культурного партнёрства в сфере профессионального образования творческих кадров, а также о расширении международных образовательных и художественных связей.

Документ закрепил несколько ключевых направлений, в том числе развитие академической мобильности студентов. Предусмотрены возможности творческого сотрудничества в области вокала, композиции и оперного дирижирования, инструментального исполнительства (скрипка, фортепиано, духовые инструменты и перкуссия), а также совместной исследовательской деятельности в области музыковедения, этномузыковедения и культурного менеджмента. Также, в рамках сотрудничества планируется участие студентов и преподавателей в международных программах, включая International Summer Academy mdw.

Кроме того, обсуждается возможность реализации долгосрочных проектов в сфере образования, искусства и культуры.

#культура #Минкультуры #университет #Вена

Популярное

Все
День рождения национального театра
Здесь звук смешался с цветом
Сердце не выдержало…
Миллионные штрафы рыбакам-браконьерам
Стартовала Международная Жаутыковская олимпиада
Кушать подано!
Предупреждая паводок
Новый рекорд Александра Бублика
135 очередников получили ключи от собственного жилья
Молодежь против наркорекламы
У ветерана вековой юбилей
Современное оборудование и передовые методы – козыри крупнейшего в республике цинкового производства
Стратегический ресурс
Отраслевая перезагрузка
От филармонии до промцеха
Первая модульная КОС на селе
Защита флоры и фауны – под личный контроль Президента
Актуальные задачи и стратегические ориентиры
«Талап»: система и ответственность
Свой путь к чистой энергии
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Покоритель космических высот
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С новыми тарифами предложено подождать
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Дело направлено в суд: миллионы тенге от продажи наркотиков легализовали в РК
Свыше 1,7 тысяч водительских удостоверений в РК аннулировали из-за медпоказаний
Афера сорвалась в кабинете директора
Погодные качели: Казахстан окажется в эпицентре северо-западного циклона
«Осторожно, GhostPairing»: МВД предупредило о новой схеме взлома WhatsApp
63 бункера для КГМ установят в Костанае
35 дворов обновят в этом году в Костанае
Максимальные ставки по банковским займам установили в Казахстане
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили

Читайте также

Здесь звук смешался с цветом
Казахстанская вокалистка стала победителем международного …
Проект «ҚОҢЫР: архив тишины» представит Казахстан на 61-й В…
Балет «Щелкунчик» собрал свыше 40 тысяч зрителей на трёх ка…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]