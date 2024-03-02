Казахский проект «Школа аналитики» получил высокую оценку международных экспертов

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Подведены итоги работы третьего потока «Школы аналитики», сообщает пресс-служба Сената парламента Казахстана.

«Представлены 13 докладов, касающиеся достижения целей устойчивого развития. Запущенный три года назад по инициативе членов клуба молодых экспертов при Сенате и поддержке председателя палаты Маулена Ашимбаева общественный проект «Школа аналитики» получил высокую оценку казахстанских и международных экспертов. Специальным гостем итогового дня лекций и тренингов стала постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэлла Фриберг Стори», - говорится в сообщении.

Одной из особенностей нынешнего потока «Школы аналитики» стала активная вовлеченность участников из регионов страны. В течение двух месяцев они прошли интенсивный курс по совершенствованию навыков подготовки аналитических материалов. Площадка стала уникальной возможностью и для совместной работы с высококлассными отечественными и зарубежными экспертами.

Как и в предыдущие годы обучающий курс состоял из теоретических и практических блоков. В качестве лекторов и тренеров были приглашены известные казахстанские и зарубежные эксперты. Они рассказывали о различных аналитических методах и подходах, проводили мастер-классы и тренинги. Кроме того, участники школы провели ряд встреч с министрами и руководителями центральных государственных органов в формате деловых ланчей.

Подводя итоги командных проектов, спикер Сената Ашимбаев отметил высокий уровень проработанности докладов, их актуальность, структурированность и содержательность выводов и рекомендаций. Важную роль в этом сыграли, как подчеркнул Маулен Ашимбаев, менторы, практически ежедневно работавшие с командами из Школы аналитики.

«В этом году проект имел ряд особенностей. Одной из них стала высокая вовлеченность участников и слаженность в командной работе. В этом огромная заслуга каждого участника, и, конечно же, менторов. В среднем менторы уделяли не менее 15 часов своего времени в неделю, взяв на себя большую ответственность, делились своими знаниями, опытом, помогали в организации встреч, направляли в подготовке докладов. Менторство – это важный институт в рамках обучения и усиления профессиональных навыков. С вами работали 24 опытных лектора и 13 менторов. В их уровне профессионализма вы убедились сами», – подчеркнул Маулен Ашимбаев, выражая благодарность менторам проекта.

Курс охватил 7 ключевых модулей. Итоговые работы команд были посвящены пяти Целям устойчивого развития, охватывающих такие темы, как ликвидация нищеты, здравоохранение и благополучие, качественное образование, чистая вода и санитария, а также достойная работа и экономический рост. Данные цели, как отметил Маулен Ашимбаев, определены приоритетными в результате опроса населения в рамках добровольного обзора Казахстана, презентованного в ООН.

Также важно отметить, что в этом году длительность занятий была увеличена вдвое благодаря взаимной заинтересованности во взаимодействии участников, менторов и экспертов-лекторов.

«Два месяца прошли очень интенсивно. Впереди предстоит презентация сборника ваших докладов и ряд других проектов совместно с Клубом молодых экспертов при Сенате. Все доклады содержательные и будут изданы в едином сборнике и переданы для работы депутатов Сената и профильных государственных органов», – сказал Маулен Ашимбаев, поздравляя участников с успешным завершением курса и отметил, что взаимодействие будет продолжено в рамках законотворческой работы Парламента.

В этот же день на завершающем курсе со своими лекциями выступили директор Института умных систем и искусственного интеллекта Назарбаев Университета Хусейн Атакал Варол и соучредитель школы искусственного интеллекта Ник Макфлай.

Видеоверсии лекций Школы аналитики доступны на официальном YouTube-канале Школы https://www.youtube.com/@SchoolofAnalytics.

