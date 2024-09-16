«Слишком чистыми» назвал улицы Астаны казахский Юра Шатунов
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Также певца восхищает культура поведения астанчан
Во время своего выступления в Астане казахстанский исполнитель Jazzdauren высказался про город, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата
Казахский Юра Шатунов отметил, что несмотря на то, что нечасто бывает в Астане, при каждом визите восхищается чистотой города и культурой поведения граждан к окружающей среде.
«Слишком чистые улицы… прям, культурные жители», – сказал певец.
Напомним, что в Астане продолжаются мероприятия в рамках масштабной экоакции «Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка».