«Слишком чистыми» назвал улицы Астаны казахский Юра Шатунов

Фото: instagram.com/jazzdauren

Во время своего выступления в Астане казахстанский исполнитель Jazzdauren высказался про город, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата

Казахский Юра Шатунов отметил, что несмотря на то, что нечасто бывает в Астане, при каждом визите восхищается чистотой города и культурой поведения граждан к окружающей среде.

«Слишком чистые улицы… прям, культурные жители», – сказал певец.

Напомним, что в Астане продолжаются мероприятия в рамках масштабной экоакции «Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка».