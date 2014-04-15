Казахстан – Бахрейн: новая страница в отношениях

На встрече в узком кругу стороны обсудили вопросы активизации двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, транспортно-коммуникационной и сельскохозяйственной сферах. Было уделено внимание взаимодействию двух стран в рамках различных региональных и международных организаций, а также главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

Президент Казахстана выразил уверенность, что первый официальный визит Короля Бахрейна внесет вклад в укрепление двусторонних отношений.

– В 1997 году я совершил визит в Бахрейн, где провел плодотворные переговоры с Вашим отцом Исой ибн Салманом Аль Халифа, – напомнил Глава государства. – Различные изменения происходят как в вашем, так и в нашем регионе. Уверен, что обсуждение ключевых вопросов торгово-экономического сотрудничества и проведение совместного бизнес-форума благоприятно скажется на наших отношениях.

Хамад бен Иса Аль Халифа выразил благодарность за приглашение посетить нашу страну и оказанное гостеприимство, отметив тесное сотрудничество Казахстана как с Бахрейном, так и регионом Персидского залива в целом.

В ходе встречи в расширенном составе Нурсултан Назарбаев подчерк­нул, что стороны приложат усилия для того, чтобы вывести отношения на новый уровень. Как подчеркнул Президент, прибывшая в Астану вместе со своим королем многочисленная делегация Бахрейна указывает на уверенность в перспективах сотрудничества с нашей страной. Казахстан в свою очередь считает Королевство Бахрейн одним из своих важных парт­неров в Персидском заливе. И, как выразил уверенность Глава государства, для реализации имеющегося экономического потенциала будут приложены усилия всех сторон.

– Между нашими странами много общего. Отмечу, что День Независимости обоих наших государств приходится на 16 декабря, – также отметил Нурсултан Назарбаев.

Глава государства обратил внимание на то, что Бахрейн за короткий по историческим меркам срок превратился в одну из ведущих индустриально развитых стран.

– Данное достижение является Вашей большой личной заслугой перед народом, – подчеркнул Президент. – Королевство стало крупнейшим центром финансов и исламского банкинга в мусульманском мире. Весь период независимости Казахстан также развивается высокими темпами. Так, если в 1992 году ВВП страны составлял всего 2,5 миллиарда долларов, то в 2013 году этот показатель был доведен до 220 миллиардов. Мы приняли Стратегию развития страны до 2050 года и реализуем программу индустриально-инновационного развития.

При этом Глава государства обратил внимание на недостаточно высокие показатели двусторонней торговли и отметил, что визит Хамада бен Исы Аль Халифа должен оказать значительное влияние на дальнейшее развитие сотрудничества.

В свою очередь Король Бахрейна выразил уверенность, что его приезд станет важным шагом для укрепления двусторонних отношений.

– Мы заинтересованы в тесном сотрудничестве с Казахстаном, – сказал Хамад бен Иса Аль Халифа. – Развитие наших отношений является общей для нас задачей. Мы выражаем удовлетворенность по поводу подписываемых меморандумов о взаимопонимании в сфере дипломатии, продовольственной безопасности, сельского хозяйства, финансов, инвестиций и образования.

По итогам встречи Нурсултан Назарбаев и Хамад бен Иса Аль Халифа провели совместную пресс-конференцию, на которой рассказали о результатах прошедших переговоров.

Как отметил Президент, визит Короля Бахрейна имеет большое значение для укрепления дружбы и сотрудничества между двумя странами.

– Бахрейн – страна Персидского залива, одна из первых признавшая независимость Казахстана, – подчеркнул Глава государства. – Мы не забываем о поддержке, оказанной королевством в первые годы нашей независимости. Бахрейн для нас сегодня является одним из ключевых государств в арабском мире. Несмотря на дальние расстояния между двумя странами, наши отношения никогда не прерывались.

Говоря о важности и плодотворности прошедших переговоров, Президент рассказал, что в ходе беседы были обсуждены различные сферы казахстанско-бахрейнского сотрудничества и достигнутые договоренности открыли новую страницу партнерских отношений. Произошел обмен мнениями по ряду актуальных вопросов, и, по словам Нурсултана Назарбаева, по всем обсужденным темам было достигнуто взаимопонимание, что свидетельствует о схожести взглядов и позиций двух стран, а также о взаимной заинтересованности.

Глава государства обратил внимание на то, что в рамках визита был подписан ряд межведомственных документов, охватывающих несколько ключевых сфер, в рамках которых были определены приоритетные направления сотрудничества. Так, принимая во внимание важность вопроса продовольственного обеспечения, Казахстан предлагает Бахрейну наладить взаимодействие в сельскохозяйственной сфере. Между странами создается совместный инвестиционный фонд, который дает возможность оказывать поддержку в реализации программы индустриально-инновационного развития нашей республики. Бахрейн имеет обширный опыт в развитии алюминиевой промышленности, и будет проводиться работа по созданию в Казахстане алюминиевого кластера в сотрудничестве с компанией ALBA (соответствующие министерства подписали меморандум о сотрудничестве в этой сфере).

Государства намерены также наладить сотрудничество в развитии системы исламского банкинга в Казахстане, здесь очень интересным представляется опыт Бахрейна, являющегося одним из крупнейших центров исламского финансирования.

Нурсултан Назарбаев также отметил, что в рамках визита Короля состоится первый совместный бизнес-форум, в котором примут участие руководители ведущих компаний двух стран.

Президент обратил внимание на то, что в ходе переговоров руководство Бахрейна поддержало международные инициативы Казахстана.

– В частности, надеемся, что Бахрейн поддержит кандидатуру нашей страны в непостоянные члены Совета Безопасности ООН. Будучи членом Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Бахрейн намерен внести вклад в процесс трансформации СВМДА. Манама готова присоединиться к работе Исламской организации по вопросам продовольственной безопасности. Также было озвучено намерение Правительства Бахрейна активно участвовать в международной выставке «ЭКСПО-2017», – сказал Глава государства.

Было подчеркнуто, что в целом официальный визит Короля Бахрейна и проведенные переговоры дают импульс взаимодействию по широкому кругу тем.

– По конкретным вопросам мы решили создать Деловой совет, межправительственную комиссию между нашими странами, а также обсудили тему открытия прямых авиарейсов между нашими странами, – проинформировал Президент. – При этом для казахстанцев виза будет предоставляться прямо в аэропорту. Были также обсуждены вопросы, касающиеся экономики. Подписание соглашений об исключении двойного налогообложения, защиты инвестиций между нашими странами дает возможность уверенно работать представителям бизнеса обеих стран.

В завершение Нурсултан Назарбаев выразил уверенность в том, что в дальнейшем двусторонние отношения будут развиваться на качественно новой основе.

В свою очередь Хамад бен Иса Аль Халифа отметил, что налаживание тесных связей с Казахстаном является одной из основных целей для Бахрейна, а также выразил уверенность, что подписанные в рамках визита меморандумы имеют большое значение и отвечают интересам обеих стран.

– В ходе этого визита были приложены усилия к тому, чтобы наладить связи между представителями наших деловых групп, – подчеркнул Король Бахрейна. – Обсуждены многие инвестиционно-финансовые вопросы. Мы призвали полностью реализовать имеющийся инвестиционный потенциал, особенно в банковской сфере. Бахрейн, совместно с другими арабскими странами Персидского залива, будет прилагать усилия для подписания с Казахстаном соглашения о свободной торговле.

По итогам переговоров было принято Совместное заявление глав двух государств, а также подписаны меморандумы о взаимопонимании между министерствами иностранных дел Казахстана и Бахрейна по двусторонним консультациям, между Министерством индустрии и новых технологий РК и Министерством индустрии и коммерции Королевства Бахрейн о сотрудничестве в области промышленности, инвестиций и развития малых и средних предприятий и между Министерством сельского хозяйства РК и Министерством индустрии и коммерции Королевства Бахрейн в области продовольственной безопасности.

Юлия МАГЕР, yu.mager@kazpravda.kz