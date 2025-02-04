Казахстан без боев выиграл пять медалей престижного турнира по боксу

Бокс
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Некоторые казахстанские боксеры уже гарантировали себе медали международного турнира Boxam Elite-2025 в Ла-Нусии (Испания), хотя он еще не начался, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С полуфинала выступление на турнире начнут Ерхан Турдан (57 кг) и Даниял Сапарбай (92+ кг) — у мужчин — и Диана Магауяева (75 кг) — у женщин.

Также в четвертьфинале в 54 кг состоится противостояние двух боксеров из Казахстана — Актилека Орынбасара и Жандаулета Сарсенбаева. Таким образом, один из них гарантирует себе участие в полуфинале соревнований, а вместе с тем и как минимум бронзовую медаль.

Что касается казахстанской боксерши Бакыт Сейдиш (70 кг), то она и вовсе стартует сразу с финала и проведет всего один поединок и уже обеспечила себе как минимум «серебро».

 

#турнир #бой #бокс #медали

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