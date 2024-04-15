Казахстан готов довести объем экспорта в Армению до $350 млн

Международное сотрудничество, Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян провели брифинг для представителей СМИ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства сообщил, что впервые посещает Ереван с официальным визитом в качестве президента Казахстана, и выразил благодарность всему армянскому народу за теплый прием. Он также отметил, что в нашей стране с большим уважением относятся к древней истории, богатой культуре и традициям Армении. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Армения является очень важным и надежным партнером Казахстана на Южном Кавказе.

«Наши отношения основаны на непоколебимой дружбе и взаимной поддержке. Активизация двусторонних связей – наша общая цель. Наши интересы в укреплении региональной и международной безопасности и взаимодействия совпадают. В этом году исполняется 25 лет со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. За это время Астана и Ереван заложили прочный фундамент долгосрочного и взаимовыгодного партнерства. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии всестороннего партнерства с Арменией. Именно поэтому сегодняшний визит имеет для меня особое значение», – сказал президент.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, прошедшие переговоры с Николом Пашиняном подтверждают заинтересованность двух стран в сохранении высокого уровня сотрудничества.

«Сегодня состоялось всестороннее обсуждение по целому ряду вопросов. Мы достигли конкретных договоренностей. Об этом только что сказал премьер-министр Пашинян. Особое внимание мы уделили расширению контактов в торгово-экономической и инвестиционной сферах. За последние пять лет объем взаимной торговли неуклонно растет», – отметил лидер Казахстана.

Глава государства обратил внимание на наличие большого потенциала для укрепления всесторонних отношений между двумя странами

«Мы пришли к единому мнению, что необходимо искать новые направления, которые придадут импульс росту товарооборота. Мы должны принять конкретные меры по расширению номенклатуры экспортно-импортных товаров. Для этого необходимо максимально эффективно использовать имеющиеся возможности. Казахстан готов довести объем экспорта в Армению до 350 миллионов долларов», – заявил президент.

Он подчеркнул важность активизации сотрудничества в сферах промышленности, строительства, транспорта и логистики, сельского хозяйства, финансов, инноваций, туризма и других, а также предложил армянской стороне реализовать ряд совместных инвестиционных проектов.

«Это особенно актуально в сегодняшней сложной геополитической и геоэкономической ситуации. Работа в данном направлении будет проходить под пристальным контролем Межправительственной комиссии. Кроме того, мы должны активизировать контакты бизнес-миссий. Этот шаг будет способствовать скорейшему созданию Делового совета, укрепит связи между представителями бизнеса двух стран и позволит улучшить инвестиционные отношения», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как полагает президент, развитие транспортно-логистического сектора является одним их ключевых направлений для укрепления взаимовыгодного сотрудничества Казахстан высоко оценивает готовность Армении к восстановлению транзитного сообщения на Южном Кавказе.

«В этой связи мы приветствуем инициативу уважаемого премьер-министра Никола Пашиняна «Перекресток мира». Мы также поддержали предложение об открытии прямого авиасообщения между столицами и другими городами наших стран. Также обсудили возможности расширения номенклатуры товаров в сфере агропромышленного комплекса. Есть заинтересованность в развитии сотрудничества в области цифровых технологий. Казахстан выражает готовность к реализации совместных проектов со своими армянскими партнерами в этой важной сфере», – заявил глава государства.

Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на укреплении культурно-гуманитарных связей.

«В этом году в Казахстане пройдут Дни культуры Армении, которые, несомненно, будут способствовать сближению наших народов и возрождению духовных связей. Мы договорились с уважаемым премьер-министром, что одну из улиц Еревана назовут именем великого казахского мыслителя Абая, тогда как одна из улиц в Астане будет носить имя создателя армянского алфавита Месропа Маштоца. Также приветствуем инициативу о создании научной группы по изучению кыпчакских рукописей, написанных армянской графикой. Исследованием материалов совместно займутся Евразийский национальный университет и Ереванский государственный университет», – сказал президент.

Пользуясь случаем, глава государства пригласил армянских спортсменов принять участие во Всемирных играх кочевников, которые пройдут в Казахстане в сентябре текущего года.

Касым-Жомарт Токаев также сообщил, что в ходе состоявшихся двусторонних переговоров с премьер-министром, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня

«Казахстан и Армения эффективно взаимодействуют в рамках многосторонних структур. Позиции двух стран по многим актуальным вопросам регионального и международного уровня близки. Отрадно, что оказание взаимной поддержки нашим инициативам уже стало традицией», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Далее президент заявил, что Казахстан готов внести свой вклад в усилия по достижению мира на Южном Кавказе.

«Мы договорились и в предстоящий период совместно работать и активно участвовать в процессах, направленных на обеспечение мира и стабильности. Мы всецело приветствуем стремление Армении и Азербайджана к заключению мирного договора. Как только что сказал уважаемый премьер-министр, Казахстан готов оказать полную поддержку и взять на себя миссию доброй воли. Наша главная цель – сблизить дружественные нам страны и открыть путь к прочному миру, добрососедству и стабильности в регионе», – подчеркнул глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодняшние переговоры прошли в духе доверия и взаимопонимания, а также выразил уверенность в том, что его визит придаст новый импульс отношениям между двумя странами. В завершение президент пригласил Никола Пашиняна посетить Казахстан с официальным визитом.

Премьер-министр Армении отметил значимость договоренностей, достигнутых в ходе сегодняшних переговоров.

«Высокий уровень нашего диалога был подтвержден совместным заявлением, которое мы только что подписали. Это имеет знаковое значение в русле дальнейшего развития наших двусторонних отношений. Я выражаю благодарность казахской делегации за искренние взаимовыгодные контакты. Мы наметили возможности для дальнейшего расширения многосторонней повестки дня и выявили новые проекты, дальнейшие перспективы укрепления нашего сотрудничества, в том числе в области транспорта и логистики. Мы согласны, что несмотря на постоянный рост товарооборота есть еще нереализованный потенциал для развития торгово-экономического сотрудничества», – сказал глава правительства Армении.
#казахстан #президент #Армения #Никола Пашинян

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