Перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на полях 2-го Экономического форума «ЕС – ЦА» в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Как отметил Алихан Смаилов, Евросоюз является одним из наиболее крупных и значимых торговых партнеров Казахстана, на долю которого приходится порядка 30% внешней торговли республики. Так, в прошлом году товарооборот вырос более чем на 38%, составив порядка $40 млрд. Динамичный рост продолжается и в текущем году: за 3 месяца объем торговли увеличился на 12,5% и превысил $10 млрд. При этом Казахстан готов нарастить экспорт продукции в Европу по 175 товарным позициям на сумму порядка $2,3 млрд.

«Мы придаем приоритетное значение качественному развитию сотрудничества с Европейским союзом и поддерживаем взаимный настрой на поступательное укрепление казахстанско-европейского взаимодействия в духе доверия и уважения», – сказал премьер-министр.

Он также подчеркнул, что на новый уровень выходит и инвестиционное сотрудничество между РК и ЕС. В частности, в прошлом году объем прямых инвестиций из Евросоюза в экономику Казахстана вырос почти на 23% и составил $12,5 млрд, что стало рекордным показателем за последние 10 лет.

«Мы заинтересованы в задействовании всех имеющихся возможностей для дальнейшего расширения инвестиционного сотрудничества», – сказал Алихан Смаилов.

Со своей стороны Валдис Домбровскис отметил, что отношения между Евросоюзом и Казахстаном развиваются очень динамично, чему способствуют соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве и меморандум в области устойчивого сырья, батарей и цепочек создания стоимости возобновляемого водорода.

«Мы также заинтересованы в развитии новых путей и возможностей транспортировки грузов между странами Центральной Азии и Европейского союза. Для этого необходимо привлечь инвесторов для работы здесь, в регионе, чтобы устранить «узкие» места в отношении транспортировки и помочь в развитии инфраструктуры», – сказал Валдис Домбровскис.

По итогам встречи состоялась церемония утверждения Дорожной карты по реализации Меморандума о взаимопонимании между РК и ЕС о стратегическом партнерстве в области устойчивого сырья, батарей и цепочек создания стоимости возобновляемого водорода.

Напомним, данный меморандум в прошлом году на конференции ООН по изменению климата «COP-27» подписали премьер-министр РК Алихан Смаилов и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также подписано финансовое соглашение «Инструмент сотрудничества РК – ЕС», которое подразумевает реализацию проектов в Казахстане на сумму 9 млн евро.

Далее состоялся совместный выход Алихана Смаилова и Валдиса Домбровскиса к прессе.