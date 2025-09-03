Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в сфере миграции, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении, Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в области миграции совершено в городе Ереван 15 апреля 2024 года.

Соглашением предусматривается сотрудничество в области миграции, защиты прав граждан государства одной стороны, находящихся на территории государства другой Стороны, в том числе информационного взаимодействия, в соответствии с законодательством и международными обязательствами своих государств.

Ратификация Соглашения позволит обмениваться информацией в области миграции, создать условия для укрепления взаимодействия в сфере борьбы с двойным гражданством, незаконной миграции.