Глава государства принял председателя управления мусульман Кавказа Шейх-Уль-Ислама Аллахшукюра Пашазаде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

На полях VIІI Съезда лидеров мировых и традиционных религий Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем управления мусульман Кавказа Шейх-Уль-Исламом Аллахшукюром Пашазаде.

Президент подчеркнул, что Казахстан и Азербайджан имеют схожие позиции в вопросах продвижения межрелигиозного диалога и укрепления доверия между народами и государствами.

Глава государства выразил уверенность в том, что общее стремление содействовать межрелигиозному взаимопониманию и взаимодействию будет прочным фундаментом для долгосрочного партнерства между двумя странами.