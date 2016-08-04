Экономика
Казахстан и Беларусь намерены совместно развивать лесное хозяйство
Казахстан и Беларусь намерены развивать научно-техническое и торгово-экономическое сотрудничество в лесохозяйственной отрасли. Такая договоренность была достигнута на встрече белорусской делегации во главе с министром лесного хозяйства Михаилом Амельяновичем с вице-министром сельского хозяйства Казахстана Ерланом Нысанбаевым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на БЕЛТА.

Во встрече приняли участие представители лесохозяйственных организаций, учреждений образования и науки, а также посольства Беларуси в Казахстане.

"Стороны пришли к пониманию актуальности расширения прямых контактов между лесохозяйственными организациями, профильными учебными заведениями и научными учреждениями, содействия расширению двустороннего научно-технического и торгово-экономического сотрудничества с учетом имеющегося существенного потенциала по широкому спектру деятельности", – отметили в пресс-службе МИД РБ.

Участники встречи также обменялись информацией о современном состоянии и тенденциях развития лесоуправления и лесопользования, особенностях воспроизводства, охраны и защиты лесов в обеих странах, обсудили основные меры по расширению взаимовыгодного сотрудничества. Для реализации достигнутых договоренностей стороны подписали соответствующий протокол.

Напомним, 4–5 августа в Зеренде состоится 16-е заседание Межправительственного совета по лесопромышленному комплексу и лесному хозяйству Содружества Независимых Государств.

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