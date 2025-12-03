Казахстан и ЕС открыли переговоры по соглашению об упрощённом визовом режиме

Республика Казахстан и Европейский союз провели первый раунд официальных переговоров по заключению Соглашения об упрощённом визовом режиме и Соглашения о реадмиссии между РК и ЕС, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД

Фото: МИД

Заседание прошло под сопредседательством заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан Алибека Бакаева и заместителя генерального директора Генерального директората Европейской комиссии по вопросам миграции и внутренних дел Йоханнеса Лухнера.

Запуск переговоров стал знаковым и символичным событием, совпавшим с юбилейной датой – в декабре исполняется 10 лет с момента подписания Соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве между Казахстаном и ЕС. Начало нового переговорного трека демонстрирует зрелость, глубину и стратегическую направленность отношений, последовательно развивающихся в течение десятилетия.

Участники отметили, что открытие переговоров отражает рост доверия и стремление сторон к усилению мобильности, расширению возможностей для граждан и укреплению гуманитарных и межобщественных связей. Подчёркнуто, что данные переговоры стали первым подобным процессом между Европейским союзом и государством Центральной Азии, что придаёт этому шагу историческое измерение.

Обсуждение прошло в конструктивном и деловом ключе. Стороны обменялись подходами, согласовали первичные ориентиры и обозначили направления дальнейшей работы. Переговоры подтвердили готовность обеих сторон последовательно продвигаться вперёд, формируя современную правовую основу, которая будет способствовать упрощению поездок, укреплению контактов между людьми и дальнейшему расширению сотрудничества.

О начале официальных переговоров было объявлено в ходе 22-го заседания Совета сотрудничества РК-ЕС, прошедшего 1 декабря в Брюсселе под председательством Министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева и Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Каи Каллас.

Казахстан и Европейский союз договорились продолжить переговорный процесс и провести следующий раунд консультаций в Астане в 2026 году.

