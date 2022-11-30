Казахстан и Китай будут сотрудничать при ЧП в гражданской авиации

Мажилис на пленарном заседании одобрил ратификацию соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасения гражданских воздушных судов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Как отмечается в заключении к законопроекту, «целью соглашения является сотрудничество между поисково-спасательными службами государств для поиска и спасания пассажиров и экипажей терпящих либо потерпевших бедствие воздушных судов в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации (ИКАО)».

«Данное соглашение будет способствовать координации действий в области поиска и спасания воздушных судов сопредельных государств», – говорится в документе.