Казахстан и Кыргызстан будут сотрудничать в области авиационного поиска и спасания

Мажилис на пленарном заседании принял закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания», сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба МКИТ КР

Как отмечается в заключении к документу, целью cоглашения является сотрудничество между поисково-спасательными службами государств для поиска и спасания пассажиров и экипажей, терпящих либо потерпевших бедствие воздушных судов в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской обороны.