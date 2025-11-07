Президент Касым-Жомарт Токаев с визитом посетил Вашингтон, где провел переговоры с американским президентом Дональдом Трампом и принял участие в саммите «Центральная Азия - США». Важным итогом визита стало решение о присоединении Казахстана к Соглашениям Авраама.

По мнению азербайджанского эксперта, руководителя клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгара Велизаде этот шаг стал логичным продолжением многовекторного внешнеполитического курса Казахстана – страна выстраивает устойчивый диалог как с арабскими государствами, так и с Израилем, сохраняя баланс и усиливая свою роль в ближневосточной политике. Корреспондент Kazpravda.kz побеседовала с политическим экспертом об итогах визита казахстанского лидера в Вашингтон.

- Ильгар, как вы считаете, какие стратегические соображения легли в основу решения Казахстана присоединиться к Соглашениям Авраама?

- Этот шаг, на мой взгляд, был обусловлен несколькими факторами. Прежде всего, президент Казахстана — опытный дипломат, прекрасно разбирающийся в геополитических процессах не только в своём регионе, но и за его пределами. Он тонко улавливает ключевые тенденции, происходящие вблизи казахстанских границ.

Ближний Восток сегодня — важное направление для Казахстана. В последние годы активно развивается диалог между Астаной и странами этого региона. При этом особенность казахстанской внешней политики в том, что она строится на поддержании тесных отношений как с арабскими государствами, так и с Израилем. У Казахстана с Израилем давние, устойчивые связи: республика — одна из немногих стран мусульманского мира, которые сохраняют и развивают партнёрство с еврейским государством, реализуя совместные проекты в экономике и сфере высоких технологий. В этом контексте участие Казахстана в Авраамовых соглашениях выглядит закономерным следствием его внешней политики.

Следует отметить, что участниками Авраамовых соглашений являются и другие государства, в частности государства арабского мира. Хотя они приостановили свое участие после войны в Газе, это не означает, что они не будут участвовать в реализации основных положений соглашений впредь. То же можно сказать и о Казахстане: при благоприятных геополитических условиях он будет участвовать в этом процессе, реализуя свои долгосрочные интересы в этом непростом регионе и укрепляя свою роль в качестве важного партнёра США на Ближнем Востоке.

- Что означает этот шаг для внешней политики Казахстана, который традиционно придерживается многовекторного и сбалансированного курса?

- Внешняя политика Казахстана достаточно многовекторна и сбалансирована. Казахстан поддерживает отношения со всеми государствами, настроенными на конструктивное сотрудничество. И этот шаг укладывается во внешнюю политику Казахстана, которая характеризуется сбалансированностью и желанием реализовать свои интересы через многоплановое сотрудничество с различными странами.

Для Казахстана Израиль и страны арабского мира — важные партнёры, а участие в Авраамовых соглашениях позволяет Казахстану реализовать свой внешнеполитический потенциал в ближневосточном регионе в полной мере.

- Как Казахстан может реализовывать принципы Соглашений Авраама на практике - от поддержки межрелигиозного диалога до гуманитарного и экономического сотрудничества?

- Чтобы понять, как Казахстан может реализовать принципы соглашений, важно обратиться к их сути. Авраамовы соглашения направлены на развитие диалога между участниками по широкому кругу вопросов — от экономики и развития высоких технологий до гуманитарного взаимодействия и даже вопросов, связанных с безопасностью.

За первые годы реализации Авраамовых соглашений были созданы рабочие группы по целому ряду направлений, выработаны конкретные механизмы сотрудничества, и они успешно работали. Для Казахстана важно перенимать опыт этого сотрудничества, разумеется, вкладывая в это свое видение и свои возможности.

Казахстан — это динамично развивающаяся экономика, важное логистическое звено, которое сегодня гарантирует стабильность цепочек поставок по целому ряду направлений, а это очень важная тема в контексте сложностей, которые переживает мировая экономика. В этом аспекте участие Казахстана в Авраамовых соглашениях может предоставить остальным участникам возможность эффективной связи региона Ближнего Востока с Центральной Азией и с сопредельными регионами.

Казахстан как транспортный хаб срединной части Евразии является очень важным партнером для региональных и внерегиональных игроков. В этом смысле, конечно, участие Казахстана в этом процессе позволит выступать ему в качестве надежного связующего звена между Центральной Азией и Ближним Востоком. И не просто транспортного звена, но экономического и гуманитарного звена, что могло бы быть успешно использовано в интересах всех сторон, и, конечно, прежде всего во благо интересов казахстанского народа.

- Какое место президент Токаев видит для Казахстана в миротворческих процессах на Ближнем Востоке?

- Казахстан уже зарекомендовал себя как инициатор миротворческих предложений. Об этом свидетельствует опыт последнего десятилетия. Достаточно вспомнить астанинский формат по Сирии или усилия по нормализации азербайджано-армянских отношений. Недавний пример — заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева во время визита в Казахстан о возможности транзита казахстанских грузов через территорию Азербайджана в Армению. Это стало первым ярким сигналом действенности постконфликтной повестки и эффективности казахстанских усилий по нормализации отношений между двумя странами.

Конечно, этот опыт может быть востребован и на ближневосточном направлении, где сегодня происходят сложные процессы вокруг Газы. Сегодня там предпринимается попытка создания коалиционных сил, которые бы могли поддерживать стабильность в регионе после кровопролитного конфликта. Казахстанские миротворцы могли бы сыграть важную роль в поддержании мира и стабильности в регионе, тем более что все ключевые игроки, скорее всего, с этой ролью согласятся. Уникальная ситуация, когда и Израиль не будет против участия казахстанских сил на Ближнем Востоке в Газе, и США, Египет, страны арабского мира, Турция - все они, скорее всего, будут поддерживать участие Казахстана в этом процессе. Почему? Потому что Казахстан со всеми странами имеет хорошие отношения, и это очень важное условие для реализации подобного рода миссий.

- В ходе визита президента Токаева были заключены сделки на сумму более 17 млрд долларов. По вашему мнению, какие направления сотрудничества с США наиболее перспективны для Казахстана и региона в целом?

- Этот визит был важным, многоплановым, заключены многомиллиардные соглашения. Но для Казахстана важно, чтобы американские инвестиции не просто приносили капиталовложения в экономику, а способствовали технологическому развитию страны. Казахстан заинтересован не только в американских инвестициях, но и в обмене опытом и практиками, которые позволят стране в значительной степени нарастить свой экономический потенциал и глубже интегрироваться в систему международных экономических связей.

С другой стороны, мы видим, что сегодня в мире наблюдается очень сложная картина, когда страны антагонируют между собой. Казахстан, реализуя инвестиционные проекты с разными странами, в том числе с США, нивелирует это соперничество на своей территории, превращая его в многоплановое и конструктивное взаимодействие со всеми участниками.

Особо стоит отметить соглашения по редкоземельным металлам — это сейчас стратегическое направление сотрудничества. Президент Казахстана говорил о том, что редкоземельные элементы являются «новой нефтью» для мировой экономики. Эта фраза была произнесена им несколько лет назад, сейчас она получает свою актуальность. В этом смысле заключенные соглашения являются признаком того, что Казахстан предвидел эту ситуацию, и сейчас использует ее в своих интересах и в интересах сотрудничества с другими странами, в том числе с США.

Кроме того, сохраняются традиционные направления — энергетика, высокие технологии, промышленность. Все эти направления будут активно реализовываться, потому что в этом есть заинтересованность обеих сторон. Судя по масштабам заключенных соглашений, все это принесет большую пользу для казахстанской экономики.

- Как вы в целом оцениваете итоги визита Токаева в Вашингтон и как он укрепил позицию Казахстана как «средней державы»?

- Этот визит стал знаковым: он укрепил сотрудничество Казахстана с США, подтвердил положение Казахстана в качестве «средней державы», усилил авторитет Казахстана на карте своего региона и в Евразии в целом. Все это вкупе вносит вклад в развитие не только экономического, но и политического потенциала Казахстана, который сегодня демонстрирует успешную модель сотрудничества между различными государствами.

Важно отметить, что этот визит президента Токаева не был воспринят в других странах, в частности государствах, соперничающих с США, как шаг против чьих-либо интересов. Казахстан и его лидер пользуются очень высоким доверием среди глав соседних государств. Поэтому для Казахстана этот визит стал еще одним подтверждением самостоятельности его внешней политики и укрепил его реноме в качестве «средней державы», набирающей вес как в региональных, так и в международных делах.