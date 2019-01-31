В ближайшем будущем Казахстан и США готовятся подписать соглашение о воздушном сообщении по принципу "открытое небо", передает Kazpravda.kz
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"Комитетом гражданской авиации завершается работа по подписанию Соглашения о воздушном сообщении между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки по принципу "открытое небо", – сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации МИИР РК.
Отмечается, что 21 сентября 2018 года в Вашингтоне (США) состоялись двусторонние переговоры между авиационными властями Казахстана и США.
"В настоящее время завершается процедура согласования текста межправительственного Соглашения о воздушном сообщении, которое планируется подписать с американской стороной в ближайшее время. Подписание указанного Соглашения создаст правовую базу для открытия прямых полетов между Казахстаном и США", – говорится в сообщении.