Товарооборот сельхозпродукции между Казахстаном и Турцией по итогам 2025 года вырос более чем на 25% и достиг порядка $360 млн. Параллельно реализуются совместные проекты в агропромышленном комплексе на сумму свыше $1 млрд. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Ермек Кенжеханулы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как подчеркнул вице-министр, сотрудничество между двумя странами носит стратегический характер и демонстрирует устойчивый рост. Основу казахстанского экспорта на турецкий рынок составляют зерновые и зернобобовые культуры. В 2025 году поставки зернобобовых достигли 395 тыс. тонн. Ермек Кенжеханулы подчеркнул, что Казахстан намерен наращивать экспорт этой продукции. Это связано в том числе с проводимой диверсификацией посевных площадей и увеличением объемов производства зернобобовых культур.

«В рамках диверсификации сельскохозяйственных культур в Казахстане мы увеличиваем площади посевов именно под зернобобовые культуры. Поэтому в рамках переговоров с турецкой стороной заявили о готовности расширить и увеличить объемы поставок зернобобовых культур. В целом, имеется интерес со стороны турецких партнеров, и в рамках общего сотрудничества мы дальше будем в этом направлении работать», — отметил он.

Также большой потенциал имеется в части экспорта продукции животноводства. В настоящее время ведется работа по открытию турецкого рынка для поставок казахстанской говядины.

По словам вице-министра, ожидается, что это позволит существенно расширить присутствие отечественной продукции на зарубежных рынках. Важную роль в двустороннем сотрудничестве играет инвестиционное взаимодействие. За последние годы Казахстан и Турция реализовали около 10 проектов на сумму порядка $400 млн. Они охватывают производство и переработку сельхозпродукции, а также выпуск кондитерских изделий. Кроме того, в настоящее время реализуется ряд крупных инвестпроектов.

«На данный момент работаем над реализацией пяти крупных инвестиционных проектов на сумму $2 млрд. Эти проекты хорошо известны – это тепличный комплекс компании «Alarko Holding» в Шымкенте на площади 500 гектаров. Первый этап проекта уже запущен, на сегодняшний день реализуют второй этап данного проекта», — сказал Ермек Кенжеханулы.

Еще один проект реализуется в Астане корпорацией Tiryaki Agro – это завод по глубокой переработке зерна мощностью 250 тыс. тонн в год. Проект ориентирован на развитие глубокой переработки и в целом перерабатывающего сектора, повышение добавленной стоимости продукции. Также в Алматы компания Iskefe Holding реализует проект по глубокой переработке шкур скота с выпуском до 7 тыс. тонн продукции в год, включая желатин для пищевой промышленности. Вице-министр добавил, что стороны продолжают обсуждать новые инициативы. В частности, ведутся переговоры о строительстве сахарного завода с участием турецкой компании. Помимо этого, Казахстан и Турция развивают сотрудничество в сфере аграрной науки, образования и научно-технических разработок. Взаимодействие осуществляется на уровне научно-исследовательских институтов и аграрных университетов.