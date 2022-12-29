Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов

29 декабря 2022 года заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин и заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев согласовали Дорожную карту по реализации инвестиционных соглашений и торговых контрактов, подписанных в рамках визита президента РК в Узбекистан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Документ насчитывает 37 мероприятий по инвестиционному и торговому сотрудничеству в сферах химической отрасли, энергетики, транспорта, электротехнической промышленности, инфраструктурного строительства, машиностроения, фармацевтики, сельского хозяйства.

Дорожная карта предусматривает конкретные шаги по реализации таких проектов, как:

- производство фосфорных и комплексных минеральных удобрений на территории Навоийской и Ташкентской областей (ТОО «Казфосфат» и АО «Узкимёсаноат»);

- долгосрочное (не менее 10 лет) обеспечение топливных потребностей трех новых угольных ТЭС общей мощностью до 2 ГВт, возводимых в Самаркандской, Ташкентской и Ферганской областях, каменным углем Шубаркульского месторождения;

- строительство жилья, социальной и коммерческой инфраструктуры в городе Ташкенте при партнерстве «BI Group»;

- производство автомобилей марки «Chevrolet Onix» в Казахстане при участии АО «Группа компаний Аллюр»;

- производство бытовой техники «Артель» в Карагандинской области;

- организация производства керамической плитки в городе Шымкенте;

- поставки раннего картофеля, мяса, мясной и плодоовощной продукции.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РК Алихан Смаилов подписал Дорожную карту по реализации договоренностей, достигнутых по итогам переговоров между президентами двух стран 21-22 декабря 2022 года. С узбекской стороны данный документ будет подписан премьер-министром РУ Абдуллой Ариповым.