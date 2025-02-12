Казахстан и Великобритания будут сотрудничать по вопросам трудовой миграции

Подписан Меморандум о сотрудничестве между Минтруда и Службой по противодействию эксплуатации и нарушениям трудового законодательства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (GLAA), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Документ предусматривает взаимодействие сторон в сфере трудовой миграции.

Меморандум подписан заместителем министра иностранных дел Романом Василенко и госминистром Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивеном Даути.

Документ предусматривает сотрудничество сторон по следующим направлениям:

- обмен информацией об условиях и процедурах временного трудоустройства граждан Республики Казахстан на территории Великобритании;

- обмен информацией о деятельности частных агентств занятости, направляющих работников из Республики Казахстан в Великобританию для трудовой деятельности, а также подтверждение их деятельности в соответствии с законодательством принимающего государства;

- взаимное сотрудничество, направленное на обеспечение и защиту трудовых и социальных прав граждан Республики Казахстан в период их трудовой деятельности на территории Великобритании, в том числе в рамках сезонной рабочей визы Тier-5 (seasonal worker visa);

- обмен информацией о востребованных рабочих специальностях и необходимой профессиональной подготовке граждан Республики Казахстан.

Подписание данного Меморандума является важным шагом на пути к укреплению сотрудничества между Казахстаном и Великобританией в сфере защиты трудовых прав, отметили в ведомстве.