Казахстан играет ключевую роль в качестве логистического хаба – Глава государства

Президент,ООН
139
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

По словам Президента, Казахстан провозгласил Цели в области устойчивого развития одним из основных приоритетов своей национальной повестки дня, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«Мы наблюдаем растущую фрагментацию и политическую ангажированность инвестиционных потоков. В результате объем прямых иностранных инвестиций в мире в прошлом году сократился до 1,5 триллиона долларов. Казахстан решительно выступает за расширение международного сотрудничества в области инвестиций. За 30 лет Независимости в нашу экономику было привлечено более 400 миллиардов долларов», - сказал Глава государства.

Приверженность Казахстана принципам открытого рынка абсолютно тверда и останется краеугольным камнем государственной политики страны.

Расположенный в самом центре Евразии Казахстан призван играть ключевую роль в качестве логистического хаба, обслуживающего 80% всего сухопутного транзита между Азией и Европой. Мы инвестируем десятки миллиардов долларов в транспортную и транзитную инфраструктуру, включая инициативу «Один пояс, один путь», транспортный коридор «Север-Юг» и Транскаспийский транзитный коридор. Казахстан продолжит развивать региональные цепочки поставок, которые являются сердцем формирующейся глобальной транспортной сети. К 2029 году планируется построить 5 тысяч километров новых железнодорожных линий.

Казахстан провозгласил Цели в области устойчивого развития одним из основных приоритетов своей национальной повестки дня, интегрировав их задачи в государственное планирование и формирование бюджета.

При поддержке Генерального секретаря ООН и государств-партнеров в Казахстане открыт новый Региональный центр Организации Объединенных Наций по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана в Алматы.

«Сегодня Центральная Азия демонстрирует обновленное чувство единства и взаимного доверия, становясь активным участником международного мира и прогресса. «Центральноазиатская пятерка» укрепляет сотрудничество, доказывая, что региональная солидарность может быть мощной силой для развития и безопасности», - продолжил Президент. 

Это позволило нашему региону вести диалог с ключевыми глобальными партнерами в уникальном формате «Центральная Азия плюс».

«Казахстан считает, что инклюзивное развитие Афганистана является залогом долгосрочного мира и стабильности в регионе. Мы продолжаем оказывать поддержку афганскому народу посредством гуманитарной помощи и сотрудничества в области торговли, продовольственной безопасности, инфраструктуры и транспортного сообщения», - подчеркнул Глава государства.

#Казахстан #Токаев #ООН #президент

Популярное

Все
Президент высказался о восстановлении надежной архитектуры безопасности в мире
Касым-Жомарт Токаев выступил на Генеральной Ассамблее ООН
Без оглядки на зарубежных поставщиков
Цифровизация и ИИ стали национальным приоритетом в Казахстане - Глава государства
Казахстан играет ключевую роль в качестве логистического хаба – Глава государства
Каким быть образованию в цифровую эпоху
Касым-Жомарт Токаев обозначил экономические приоритеты Казахстана
Отечественная порода ақбас может стать мировым брендом
Отопительный сезон не за горами
Президент рассказал о политических реформах в Казахстане
Дела пойдут в гору
Токаев предложил учредить Международный день озеленения планеты
Фундаментальный этап в истории республики
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Новый взгляд на старые фасады
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Современную придорожную гостиницу построили в Жамбылской области
Школьники из Астаны подарили голос лишённым речи
В Мажилисе прошла ­презентация проекта закона «О банках и банковской деятельности»
В Национальном музее проходит выставка «Бесценные сокровища религиозных традиций мира»
Карметкомбинат получил газ
Духовный центр Жетысу
Уже не молод, но еще не стар: фильм о любви, которая не знает возраста
С упором на качество
В Туркестане открыт гребной канал
Глава государства провел встречу с Патриархом Иерусалимским Феофилом III
Межэтнический диалог на страницах СМИ
Диалог будет продолжен
Imanbek номинирован на музыкальную премию Latin GRAMMY
Лесной пожар разгорелся в турецкой Аланье
Все решится в Астане
Новоселье у подножия Хан-Тенгри
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане

Читайте также

Касым-Жомарт Токаев обозначил экономические приоритеты Каза…
Цифровизация и ИИ стали национальным приоритетом в Казахста…
Президент рассказал о политических реформах в Казахстане
Токаев предложил учредить Международный день озеленения пла…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]