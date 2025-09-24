По словам Президента, Казахстан провозгласил Цели в области устойчивого развития одним из основных приоритетов своей национальной повестки дня, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«Мы наблюдаем растущую фрагментацию и политическую ангажированность инвестиционных потоков. В результате объем прямых иностранных инвестиций в мире в прошлом году сократился до 1,5 триллиона долларов. Казахстан решительно выступает за расширение международного сотрудничества в области инвестиций. За 30 лет Независимости в нашу экономику было привлечено более 400 миллиардов долларов», - сказал Глава государства.

Приверженность Казахстана принципам открытого рынка абсолютно тверда и останется краеугольным камнем государственной политики страны.

Расположенный в самом центре Евразии Казахстан призван играть ключевую роль в качестве логистического хаба, обслуживающего 80% всего сухопутного транзита между Азией и Европой. Мы инвестируем десятки миллиардов долларов в транспортную и транзитную инфраструктуру, включая инициативу «Один пояс, один путь», транспортный коридор «Север-Юг» и Транскаспийский транзитный коридор. Казахстан продолжит развивать региональные цепочки поставок, которые являются сердцем формирующейся глобальной транспортной сети. К 2029 году планируется построить 5 тысяч километров новых железнодорожных линий.

Казахстан провозгласил Цели в области устойчивого развития одним из основных приоритетов своей национальной повестки дня, интегрировав их задачи в государственное планирование и формирование бюджета.

При поддержке Генерального секретаря ООН и государств-партнеров в Казахстане открыт новый Региональный центр Организации Объединенных Наций по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана в Алматы.

«Сегодня Центральная Азия демонстрирует обновленное чувство единства и взаимного доверия, становясь активным участником международного мира и прогресса. «Центральноазиатская пятерка» укрепляет сотрудничество, доказывая, что региональная солидарность может быть мощной силой для развития и безопасности», - продолжил Президент.

Это позволило нашему региону вести диалог с ключевыми глобальными партнерами в уникальном формате «Центральная Азия плюс».