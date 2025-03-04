Казахстан на чемпионате мира по фигурному катанию представят два спортсмена
108
Международный союз конькобежцев (ISU) представил стартовые листы предстоящего чемпионата мира по фигурному катанию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
В этом году ЧМ состоится в Бостоне (США). Он пройдет с 25 по 30 марта.
Согласно информации от ISU, нашу страну на крупном старте представят два спортсмена. За медали в одиночном катании поборются Михаил Шайдоров и Софья Самоделкина.
Шайдоров в Бостоне будет выступать в статусе бронзового призера Азиатских игр-2025 и победителя чемпионата четырех континентов.