Казахстан на чемпионате мира по фигурному катанию представят два спортсмена

Международный союз конькобежцев (ISU) представил стартовые листы предстоящего чемпионата мира по фигурному катанию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК РК

В этом году ЧМ состоится в Бостоне (США). Он пройдет с 25 по 30 марта.

Согласно информации от ISU, нашу страну на крупном старте представят два спортсмена. За медали в одиночном катании поборются Михаил Шайдоров и Софья Самоделкина.

Шайдоров в Бостоне будет выступать в статусе бронзового призера Азиатских игр-2025 и победителя чемпионата четырех континентов.