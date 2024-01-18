Казахстан находится на пути обновления и модернизации — сенатор

Сенатор Мурат Кадырбек поделился своим мнением о ходе реализации демократических реформ и усилении защиты прав человека в Казахстане.

Фото: пресс-служба Сената

Проводимые в Казахстане фундаментальные реформы направлены на политическую модернизацию страны, дальнейшее развитие казахстанской демократии, в том числе на повышение участия граждан в политике.

Одним из направлений полномасштабного реформирования являются демократические реформы, направленные на модернизацию судебной власти, защиту прав человека и верховенство закона.

Одной из задач проводимой реформы в судебной системы является качественное отбавление правосудие, обеспечение независимости судов и судей, укрепление судейского корпуса высококвалифицированными юристами, а также усилению гарантий прав граждан и бизнеса в судебном процессе.

Главой государства 28 марта 2023 года подписан Конституционный закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК «О судебной системе и статусе судей РК», согласно которому судьи не будут опасаться давления со стороны правоохранительных органов и станут более независимыми. Так, за генеральным прокурором закрепляется исключительное право санкционировать розыскные мероприятия против судей.

Необходимо также отметить, что в целях укрепления доверия судам и демократизации судебной системы, активизации участия гражданского общества в процедуре отправления правосудия развивается институт суда присяжных на законодательном уровне.