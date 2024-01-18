Казахстан находится на пути обновления и модернизации — сенатор

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Депутат Сената Парламента РК Мурат Кадырбек

Сенатор Мурат Кадырбек поделился своим мнением о ходе реализации демократических реформ и усилении защиты прав человека в Казахстане. 

Фото: пресс-служба Сената

Проводимые в Казахстане фундаментальные реформы направлены на политическую модернизацию страны, дальнейшее развитие казахстанской демократии, в том числе на повышение участия граждан в политике.

Одним из направлений полномасштабного реформирования являются демократические реформы, направленные на модернизацию судебной власти, защиту прав человека и верховенство закона.

Одной из задач проводимой реформы в судебной системы является качественное отбавление правосудие,  обеспечение независимости судов и судей, укрепление судейского корпуса высококвалифицированными юристами, а также усилению гарантий прав граждан и бизнеса в судебном процессе.

Главой государства 28 марта 2023 года подписан Конституционный закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК «О судебной системе и статусе судей РК», согласно которому судьи не будут опасаться давления со стороны правоохранительных органов и станут более независимыми. Так, за генеральным прокурором закрепляется исключительное право санкционировать розыскные мероприятия против судей.

Необходимо также отметить, что в целях укрепления доверия судам и демократизации судебной системы, активизации участия гражданского общества в процедуре отправления правосудия развивается институт суда присяжных на законодательном уровне. 

Суд присяжных в нашей стране существует свыше 15 лет (введен с 1 января 2007 года).  С ведением суда присяжных граждане получили возможность лично принимают участие в работе судебной системы и выносят  оправдательные или обвинительные вердикты по судебным делам. За этот период дважды (в 2015 и 2019 г.г.) были расширены составы особо тяжких преступлений с участием суда присяжных.

Законом от 27 декабря 2019 года, вводимым в действие с 1 января 2023 года, с участием присяжных уже рассматриваются почти все особо тяжкие преступления - это свыше 31 состава. 

С 1 января 2024 года им будут подсудны 45 составов преступлений, в том числе по тяжким и менее тяжким преступлениям, а именно пытки, рейдерство, браконьерство, нарушение правил ПДД в состоянии опьянения и другие.

Расширение составов преступлений, рассматриваемым с участием присяжных направлено на совершенствование судебной системы и повышение эффективности отправления правосудия.

Дальнейшее реформирование судебной системы - это веление времени, потому как оно показывает, что мы твердо и последовательно добиваемся   эффективной деятельности всей судебной системы.

Вместе с тем, в настоящее время определены новые векторы модернизации общественной жизни страны, определяющими факторами которой являются  становление конституционализма и формирование демократического и правового государства на принципах верховенства закона.

Проводимые в Казахстане полномасштабные реформы укрепили роль национальных механизмов по защите прав человека.

Ключевым приоритетом государственной политики является защита прав и свобод человека.

В Конституции Казахстана человек, его жизнь, права и свободы провозглашены высшими ценностями государства. Согласно Основному закону страны, права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, признаются абсолютными и неотчуждаемыми, определяют содержание и применение нормативных правовых актов.

По итогам республиканского референдума, прошедшего 8-го июня 2022 года, Конституция дополнена новой статьей, посвященной конституционному статусу уполномоченного по правам человека в Казахстане.

В контексте совершенствования законодательства в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина стал Конституционный закон «Об уполномоченном по правам человека в РК», подписанный главой государства 5 ноября 2022 года.

Омбудсмен наделен статусом неприкосновенности к уголовной и административной ответственности, освобождается от дачи свидетельских показаний. Вводится ответственность за вмешательство, воспрепятствование законной деятельности омбудсмена.

Деятельность уполномоченного по правам человека направлена на обеспечение государственной гарантии защиты прав и свобод человека и гражданина, их соблюдения и уважения.

Уполномоченный по правам человека оказывает содействие восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина, способствование продвижению прав и свобод человека и гражданина.

При этом, каждый гражданин вправе обратиться к уполномоченному по правам человека в случае нарушения его прав и свобод.

В целях обеспечение гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановление их нарушенных прав и свобод во взаимодействии с государственными и общественными институтами с 2016 года создан институт уполномоченного по правам ребенка.

Одной из действенных мер по обеспечению безопасности и профилактике правонарушений в отношении несовершеннолетних, соблюдения гарантий прав детей-сирот, поддержки детей с ограниченными возможностями является укрепление системы защиты прав и охраны здоровья детей.

Для дальнейшего развития системы профилактики преступлений против детей, ужесточение наказания за их совершение уполномоченным по правам ребенка и заинтересованными государственными органам разработан и направлен в Мажилис законопроект по обеспечению безопасности детей.

В целях обеспечение гарантий прав и законных интересов социально уязвимых категорий населения с июня 2023 года введен институт уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения. С введением данного института государством обеспечивается равенство возможностей и справедливость для всех. Будут гарантированы высокий уровень общественных благ и поддержка социально уязвимых категорий населения, в том числе граждан с особыми потребностями.

Новый омбудсмен осуществляет деятельность на общественных началах в целях обеспечения гарантий, прав и законных интересов социально уязвимых категорий населения, к которым, относятся ветераны ВОВ и приравненные к ним; ветераны боевых действий на территории других государств; лица с инвалидностью; семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью; получатели адресной социальной помощи; получатели пособия по утере кормильца; пенсионеры по возрасту; кандасы; многодетные матери и многодетные семьи.

Казахстан на пути обновления и модернизации проводит глубокую социальную и политическую трансформацию процесса преобразований, ориентированных на  длительную перспективу развития страны.

С учётом новых политико-правовых реалий, стратегических целей и задач государства судебной ветви власти, деятельности институтов омбудсмена отводится большая роль в формировании нового Казахстана.

Таким образом, полагаю, что реализация президентских инициатив позволит сформировать более эффективную модель взаимоотношений главы государства с институтами власти, а также усилит правовые гарантии защиты прав и свобод личности в республике.

Казахстан идет по обновлённому пути развития, дороги назад не должно быть, потому что народ не может жить по-старому, так как новые подходы в развитии страны обеспечивают ей стабильность и процветание.

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