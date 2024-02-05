Казахстан нарастит поставки нефти по Транскаспийскому маршруту до 3 млн тонн

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Это касается укрепления нефтегазовой отрасли, модернизации электроэнергетической инфраструктуры и наращивания мощностей возобновляемой энергетики.

«Так, в нефтяной отрасли продолжается реализация крупных проектов расширения на месторождениях Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. Пропускная способность казахстанского участка трубопровода КТК была увеличена с 54 до 72,5 млн тонн в год. При этом произведены первые поставки нефти по Транскаспийскому маршруту, которые будут увеличены до 3 млн тонн в течение 2 лет», - говорится в сообщении.

Наряду с этим ведется активная работа по расширению Шымкентского нефтеперерабатывающего завода. В результате его мощность вырастет с 6 до 12 млн тонн в год, что полностью обеспечит потребность внутреннего рынка ГСМ.

В газодобывающей отрасли вводятся новые месторождения. Уже дан старт добыче газа на месторождениях «Рожковское», «Южный Аксай» и «Анабай» с извлекаемыми запасами более 31 млрд кубометров газа. В среднесрочной перспективе ожидается запуск газовых месторождений «Урихтау Центральный», «Западная Прорва» и «Каламкас» с извлекаемыми запасами 69 млрд кубометров газа.

Параллельно ведутся работы по новым газоперерабатывающим заводам на Кашагане и Карачаганаке, а также в Жанаозене. Планируются 2-я и 3-я очереди газопровода «Сарыарка», газопровод «Актобе-Костанай» и 2-я нитка газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент».

Для развития нефтегазохимии в этом году начнется строительство проекта Бутадиен на сумму $1 млрд. При этом продолжается реализация других крупных инвестиционных проектов по производству полиэтилена, полиэтилентерефталата и карбамида в Атырауской и Актюбинской областях на общую сумму $13,7 млрд.

В электроэнергетике работа направлена на устранение дефицита и создание опережающих мощностей для экономики. В 2023 году введено порядка 500 МВт мощностей. В 2024 году будет введено 825 МВт в рамках 14 проектов, в том числе 12 проектов ВИЭ на 260 МВт.

В Туркестанской, Алматинской и Кызылординской областях строятся тепловые электростанции с режимом маневренной генерации. Кроме того, готовятся модернизация 3-го и 4-го энергоблоков на Экибастузской ГРЭС-2 и строительство новой ГРЭС-3. В городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск планируется строительство новых ТЭЦ.

Совместно со стратегическими инвесторами Total, Masdar, Acwa Power и Unigreen Energy ведется работа по реализации проектов ВИЭ с общей мощностью 4 ГВт.