Казахстан окажет гуманитарную помощь Таджикистану

Правительство РК окажет гуманитарную помощь пострадавшим от наводнений районам Таджикистана, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Правительства.
Данное решение было принято на заседании профильной комиссии под председательством первого заместителя Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева.
В пострадавшие от селей и паводков районы Таджикистана будут поставлены мясные и молочные консервы, растительное и сливочное масло, сахар, рис, металлопрокат и шифер.
Напомним, что в связи с резким повышением температуры воздуха во многих горных регионах Таджикистана усилилось
таяние ледников, а локальные ливневые дожди привели к селям и паводкам. Такая ситуация сложилась вдоль бассейнов целого ряда рек этой страны.