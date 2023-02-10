Казахстан отправил гуманитарную помощь в Сирию

Наверняка кто-то из вас уже видел в столице фиолетовые ящики. Большие, как холодильники, они ярким пятном выделяются в пейзаже дворов. На самом ящике – краткая инструкция, зачем он здесь стоит: это «представительство» благотворительного магазина LikeKomek