Казахстан отправил гуманитарную помощь в Сирию

В соответствии с поручением президента Казахстана в пострадавшую от разрушительных землетрясений Сирию направлена гуманитарная помощь из государственного материального резерва в объеме 50 тонн, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
В отправке гуманитарной помощи принял участие вице-министр по чрезвычайным ситуациям М.К. Пшембаев.
Как уточнили в ведомстве, в состав гуманитарных грузов вошли консервные продукты, теплая одежда, зимние палатки, кровати и постельные принадлежности.
«Груз будет направлен по линии Организации исламского сотрудничества, в частности через Исламскую организацию по продовольственной безопасности, в город Алеппо четырьмя рейсами», – отметили в МЧС.
Погрузка гуманитарной помощи осуществлялась силами военнослужащих воинской части 28237 МЧС РК.