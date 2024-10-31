Казахстан планирует сократить добычу нефти

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В пресс-службе Минэнерго подтвердили вышедшую в СМИ информацию о планах РК добыть по итогам 2024 года более 88 млн тонн нефти, передает корреспондент Kazpravda.kz

«Объем – более 88 млн тонн, но менее 90,5 млн, чем мы планировали ранее», – говорится в сообщении.

Отмечается, что «на окончательные данные по добыче будет влиять погодный фактор, а также досрочное завершение ремонтных работ на Кашагане».