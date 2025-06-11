Минэнерго продолжает поэтапный ввод новых мощностей для обеспечения энергетической безопасности страны
До 2035 года планируется ввод более 26 ГВт новых мощностей для обеспечения энергетической безопасности страны, сообщает Kazpravda.kz
По итогам 2024 года объем выработки электроэнергии в Единой электроэнергетической системе (ЕЭС) составил 117,9 млрд кВтч, при этом потребление достигло 119,9 млрд кВтч.
В условиях ежегодного роста потребления и высокого уровня износа оборудования, который в среднем достигает 56%, требуется активный ввод новых мощностей и модернизация действующих электростанций.
В этой связи министерство разработало план мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли до 2035 года. В рамках плана предусмотрен ввод более 26 ГВт новых генерирующих мощностей.
Из них 5,5 ГВт - за счет модернизации, реконструкции и расширения действующих станций;
12,4 ГВт - новые проекты генерации, находящиеся на различных стадиях проработки;
3,8 ГВт - крупные проекты по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), реализуемые совместно с инвесторами;
4,5 ГВт - планируемые к вводу по итогам аукционных торгов ВИЭ.
В 2024 году Минэнерго уже заключено 14 инвестиционных соглашений с энергопроизводящими организациями на модернизацию, расширение и обновление существующих установок общей мощностью порядка 2 ГВт.
Особое внимание уделяется курсу на декарбонизацию. В рамках обязательств по достижению углеродной нейтральности к 2060 году ведется активная работа с инвесторами по внедрению экологически чистых технологий в энергетике.
Реализация данных проектов позволит исключить дефицит в энергосистеме и позволит обеспечить ее необходимым резервом мощности.