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До 2035 года планируется ввод более 26 ГВт новых мощностей для обеспечения энергетической безопасности страны, сообщает Kazpravda.kz

По итогам 2024 года объем выработки электроэнергии в Единой электроэнергетической системе (ЕЭС) составил 117,9 млрд кВтч, при этом потребление достигло 119,9 млрд кВтч.

В условиях ежегодного роста потребления и высокого уровня износа оборудования, который в среднем достигает 56%, требуется активный ввод новых мощностей и модернизация действующих электростанций.

В этой связи министерство разработало план мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли до 2035 года. В рамках плана предусмотрен ввод более 26 ГВт новых генерирующих мощностей.

Из них 5,5 ГВт - за счет модернизации, реконструкции и расширения действующих станций;

12,4 ГВт - новые проекты генерации, находящиеся на различных стадиях проработки;

3,8 ГВт - крупные проекты по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), реализуемые совместно с инвесторами;

4,5 ГВт - планируемые к вводу по итогам аукционных торгов ВИЭ.

В 2024 году Минэнерго уже заключено 14 инвестиционных соглашений с энергопроизводящими организациями на модернизацию, расширение и обновление существующих установок общей мощностью порядка 2 ГВт.

Особое внимание уделяется курсу на декарбонизацию. В рамках обязательств по достижению углеродной нейтральности к 2060 году ведется активная работа с инвесторами по внедрению экологически чистых технологий в энергетике.

Реализация данных проектов позволит исключить дефицит в энергосистеме и позволит обеспечить ее необходимым резервом мощности.