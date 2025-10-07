Казахстан поддерживает идею создания формата «Организация тюркоязычных государств +

Президент
180
Венера Баталова
корреспондент

Эта инициатива, безусловно, призвана еще больше повысить международный авторитет ОТГ, уверен Глава государства 

Фото: Акорда

Президент принял участие в XII саммите Организации тюркских государств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за гостеприимство, отметив особую значимость и актуальность повестки сегодняшнего саммита.

– Мы неизменно подчеркиваем, что история тюрков восходит к общим корням, а народы имеют уходящее вглубь веков единое происхождение. Все это служит золотым стержнем братства и вечной сплоченности наших народов. Недавно наши страны отметили «День сотрудничества тюркских государств». Этот знаменательный праздник символизирует укрепление единства тюркских народов. Сегодня Организация стала влиятельной и авторитетной структурой, объединяющей дружественные тюркские народы, – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Президента Садыра Жапарова за успешное председательство Кыргызстана в ОТГ, а также выразил уверенность в том, что статус Организации будет и впредь укрепляться под руководством азербайджанской стороны во главе с ее Президентом Ильхамом Алиевым. Президент Казахстана констатировал, что глобальная система безопасности переживает сложный период. По его мнению, конфликты и вызовы, геополитические противоречия стали негативной тенденцией, представляющей угрозу для всех стран.

– В это нестабильное время хочу особо отметить недавнее подписание Декларации о мирных отношениях между Азербайджаном и Арменией. Этот исторический документ положил конец конфликту, не находившему своего разрешения более 30 лет, и заложило основу для укрепления стабильности и экономического роста в этом регионе. Нынешняя геополитическая ситуация в мире крайне сложна, поэтому тюркским странам необходимо действовать вместе в общих интересах. Сегодня мировое сообщество признало нас как сильные и сплоченные государства, способные противостоять серьезным вызовам. Многие страны проявляют интерес к деятельности нашей Организации. Казахстан поддерживает идею создания формата «Организация тюркоязычных государств +», основной задачей которого будет дальнейшее расширение нашего сотрудничества. Эта инициатива, безусловно, призвана еще больше повысить международный авторитет ОТГ, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
#Казахстан #Токаев #ОТГ

