Казахстан представил Национальный павильон на 61-й Венецианской биеннале

В рамках мероприятия РК представляет выставочный проект «Qoñyr: Архив тишины», раскрывающий темы памяти, тишины, культурной преемственности и внутреннего звучания истории через язык современного искусства

В Венеции состоялось открытие Национального павильона Республики Казахстан на 61-й Международной художественной выставке La Biennale di Venezia, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Национальный павильон Казахстана представлен на престижной выставке при поддержке Министерства культуры и информации РК.

В церемонии открытия приняли участие вице-министр культуры и информации РК Айбек Сыдыков, чрезвычайный и полномочный посол РК в Итальянской Республике, Республике Мальта и Республике Сан-Марино Ерболат Сембаев, президент Венецианской биеннале Пьетранджело Буттафуоко, а также представители творческой интеллигенции Казахстана и Италии.

В своем выступлении Айбек Сыдыков отметил, что Венецианская биеннале является одной из важнейших культурных площадок мира, укрепляющей диалог между культурами.

«Для Казахстана участие в Биеннале — это возможность внести собственный голос в многоголосный диалог культур. Современное казахстанское искусство развивается на пересечении традиции и новаторства, где историческое наследие и код степной культуры обретают новое звучание через современные художественные практики. Мы уверены, что павильон Казахстана станет пространством содержательного диалога, источником вдохновения и местом, близким каждому посетителю», – отметил вице-министр.

Экспозиция, размещенная в пяти взаимосвязанных залах Museo Storico Navale, выстроена как иммерсивное путешествие через звук, пространство и визуальные образы.

Куратором проекта «Qoñyr: Архив тишины» выступил Сырлыбек Бекбота. Его работа вдохновлена традиционным казахским кюем Qoñyr композитора Абикена Хасенова.

Экспозиция напрямую перекликается с основной темой биеннале — In Minor Keys — и раскрывает понятие Qoñyr как метафору памяти, внутреннего звучания и культурного опыта.

Работа Steppe Architectonics Смаила Баялиева, Ақмарал Мерген, Гульмарал Татибай и Натальи Лигай с монументальными фигурами лошадей, звуком копыт и степной травой превращает выставочное пространство в осязаемый ландшафт.

Экспозиция Мансура Смагамбетова, Оралбека Кабоке, Нурбола Нурахмета продолжает раскрывать тему прожитой памяти. Через звук, объект и инсталляцию художники показывают, как память сохраняется и передается в повседневной жизни.

Кроме того, представлена работа Анар Аубакир Matrix of a New Subject, в которой внутренний слой старого одеяла из верблюжьей шерсти переосмыслен как художественный объект и безмолвный архив памяти поколений.

Экспозиционный маршрут завершается цифровой работой Ардак Мукановой Qoñyr Äulie: Immersion into the Quiet Depths. Это погружение в сакральное пространство, где свет и миф не рассказываются напрямую, а воспринимаются на уровне внутреннего ощущения.

«Казахстанское искусство, как и сам Казахстан, опираясь на свою историю и культурный образ, устремлено в будущее и органично отражает художественные направления современности. Особенно интересной мне показалась связь с памятью — способность искусства становиться своего рода архивом, сохраняя при этом собственное уникальное художественное высказывание. Это проявляется в духовном поиске и внутреннем переживании, а также в выборе поэзии и музыки как ключевых средств художественного выражения», - сказал Пьетранджело Буттафуоко.

В этом году проект открыл новый этап в подготовке Национального павильона: впервые Казахстан определил куратора и художников через открытый конкурс, отметили в Минкультуры.

Отбор прошел в два этапа: экспертная оценка материалов и онлайн-интервью с финалистами. Генеральным партнером проекта выступает АО «Самрук-Қазына», поддержавший представление современного казахстанского искусства на одной из ключевых международных культурных площадок.

Желающие могут посетить казахстанский павильон на 61-й Венецианской биеннале искусств в Museo Storico Navale с 9 мая по 22 ноября.