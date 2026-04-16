Казахстан представил повестку реформ на встречах МВФ и Всемирного банка

Дана Аменова
специальный корреспондент

Участники круглого стола отметили системный характер преобразований

Фото: пресс-служба АСПиР

Казахстан впервые организовал отдельную площадку на Весенних встречах Международного валютного фонда и Всемирного банка, представив повестку системных реформ, сообщает Kazpravda.kz

В эти дни в Вашингтоне проходят Весенние встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Группы Всемирного банка — это одно из центральных событий глобального экономического управления. На данной площадке обсуждается состояние мировой экономики, финансовой стабильности и политики развития.

Важным событием стал круглый стол Kazakhstan on the Wave of Reforms, который впервые организован Агентством по стратегическому планированию и реформам РК как самостоятельная диалоговая площадка на полях встреч.

Следует подчеркнуть, что в работе круглого стола приняли участие высшее руководство Всемирного банка, Международного валютного фонда и Европейского банка реконструкции и развития.

Советник Президента РК - Председатель АСПиР Асет Иргалиев выступил с докладом о реализуемых в Казахстане реформах. Он особо подчеркнул политическую волю Главы государства Касым-Жомарт Токаева на построение новой страны, ключевые принципы которой — Справедливость, Закон и Порядок.

В развитие он подробно осветил комплексные конституционные реформы, представляющие собой системный ответ на вызовы нашего времени. Среди них: стремительное развитие технологий, особенно искусственного интеллекта, глубокие трансформации мировой экономики и другие важные вопросы, в том числе связанные с взаимодействием с международными финансовыми организациями.

Особое внимание уделено реформам, которые ориентированы на обеспечение устойчивого экономического роста и повышение конкурентоспособности.

В частности, Советник Президента — глава Агентства подчеркнул, что создаются привлекательные условия для инвесторов.

Предусмотрен пакет стимулирующих мер, создан Инвестиционный штаб, на котором индивидуально рассматриваются проекты, имеющие значение для экономики страны. Кардинально пересматривается миграционная политика. Она нацелена на формирование благоприятных условий для пребывания в стране.

Ключевой акцент сделан на мерах, направленных на обеспечение верховенства закона и создание справедливых, стабильных и понятных «правил игры» для бизнеса.

Асет Иргалиев отдельно остановился на мерах по либерализации экономики, направленных на развитие конкуренции, в том числе за счёт сокращения доли государственного участия, а также улучшение условий ведения бизнеса, включая снижение административных барьеров и упрощение регулирования.

В этом направлении Казахстан активно применяет цифровые инструменты и технологии искусственного интеллекта. Разрабатывается уникальная информационная система, внедрение которой повысит эффективность ведения бизнеса, исключив избыточное регулирование.

Также внимание уделено развитию цифровых финансовых инструментов, включая внедрение цифрового тенге, а также совершенствованию денежно-кредитной политики. Подчёркнута роль данных инструментов в повышении устойчивости финансовой системы.

Завершая выступление, Асет Иргалиев особо подчеркнул, что Казахстан проводит комплексную трансформацию, в рамках которой сотрудничество с международными финансовыми организациями является одним из ключевых направлений взаимодействия.

В свою очередь, участники круглого стола отметили системный характер преобразований и обратили внимание на качество реформ, которые способствуют укреплению доверия и дальнейшему углублению сотрудничества.

Напомним, что в январе этого года Асет Иргалиев стал национальным контактным лицом с международными финансовыми организациями. За истекший квартал можно наблюдать активизацию работы в этом направлении. Так, Парламентом ратифицировано Рамочное соглашение о партнёрстве, проведены консультации по Страновой стратегии партнёрства на 2026–2031 годы, подписан ряд соглашений, направленных на продвижение и своевременную реализацию инвестиционных инициатив.

Проведение такого круглого стола на площадке весенних встреч Международного валютного фонда и группы Всемирного банка позволяет стране превратить собственную повестку реформ из внутреннего процесса в международно признанный и поддержанный курс. Это не просто презентация, а мощный сигнал, который формирует доверие, усиливает репутацию и открывает прямой доступ к инвестициям, партнёрствам и инструментам международных финансовых организаций.

Данная инициатива обусловлена тем, что страна закрепляет себя как предсказуемый и ответственный участник глобальной экономики, а сами реформы получают не только внешнюю валидацию, но и дают практический импульс для устойчивого экономического роста. 

#реформы #Всемирный банк #АСПиР #МВФ #Асет Иргалиев

