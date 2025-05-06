Индия провела первую Всемирную аудиовизуальную и развлекательную саммит-конференцию (WAVES) 2025 в Мумбаи с 1 по 4 мая в выставочном центре Jio World Convention Centre, сообщает Kazpravda.kz

Фото предоставлены посольством Индии в Казахстане

Премьер-министр Шри Нарендра Моди торжественно открыл саммит WAVES 1 мая. Обращаясь к участникам мероприятия, он поздравил всех с Днём штата Махараштра и Днём провозглашения штата Гуджарат. Приветствуя международных гостей, послов и лидеров творческой индустрии, премьер подчеркнул значимость встречи, отметив, что более 100 стран объединились в этом саммите — художники, новаторы, инвесторы и политики собрались, чтобы заложить основу глобальной экосистемы талантов и креативности.

«WAVES — это не просто аббревиатура, а волна, отражающая культуру, творчество и универсальную связь», — отметил Моди.

Он подчеркнул, что саммит демонстрирует огромный мир кино, музыки, игр, анимации и сторителлинга, предоставляя мировую платформу для взаимодействия и сотрудничества между творцами.

Премьер-министр поздравил всех участников с этим историческим событием и тепло поприветствовал почетных гостей из Индии и других стран. Он задал вдохновляющий тон саммиту, подчеркнув, что сейчас самое подходящее время для лозунга «Создавай в Индии — для всего мира», учитывая мировой интерес к новым историям, в создании которых Индия обладает огромным потенциалом. Он также подчеркнул значение «оранжевой экономики» — основанной на контенте, креативности и культуре — как важного столпа будущего ВВП Индии.

Министр иностранных дел Индии доктор С. Джайшанкар, министр железных дорог, информации и телерадиовещания, электроники и ИТ Ашвини Вашнау и государственный министр информации, телерадиовещания и парламентских дел доктор Л. Муруган сопредседательствовали на Глобальном медиадиалоге в рамках #WAVES2025. Министр иностранных дел выразил уверенность, что платформа #WAVESummit станет местом обсуждения ключевых вопросов для мировой медиа-, развлекательной и креативной отрасли.

Участвующие страны приняли Декларацию WAVES и договорились о сотрудничестве в вопросах продвижения культурного наследия и традиций, а также поощрения творчества в эпоху ИИ. Декларация WAVES направлена на преодоление цифрового разрыва за счёт ответственного использования новых технологий, сокращения предвзятости, демократизации контента и приоритета этики. Декларация подтвердила силу медиа и индустрии развлечений в объединении людей, укреплении общих культурных практик, а также углублении инноваций и устойчивости на глобальных взаимосвязанных рынках.

Казахстан был представлен вице-министром культуры и информации Канатом Искаковым. Делегации от ведущих СМИ Казахстана — Агентства «Хабар», ПТРК, телеканала «Qazaqstan», Astana Times и др. — также приняли участие в саммите WAVES.

Среди других стран-участниц были Великобритания, Япония, Россия, Индонезия, Египет, Бутан и др.

В рамках мероприятия прошла выставка WAVES Bazaar, которая завершилась заключением бизнес-сделок на сумму более 1 328 крор рупий (158 млн долларов США) и 3 000 B2B-встречами. Правительство штата Махараштра подписало Меморандумы о взаимопонимании на сумму 8 000 крор рупий (952 млн долларов США) в секторе медиа и развлечений.

Мероприятие проходило при полном аншлаге: участники с энтузиазмом посещали как основные сессии, так и яркие павильоны, демонстрирующие последние инновации и креативные проекты. Присутствие легенд индийского кино, таких как Шах Рукх Кхан, Анил Капур, Раджникант, Митхун Чакраборти, Чиранживи, а также международных лидеров индустрии, включая Теда Сарандоса (со-генерального директора Netflix), Марка Рида (генерального директора WPP), Удая Шанкара (вице-председателя JioStar), придало мероприятию особую значимость.

Помимо звёзд, тематические павильоны предоставляли глубокий обзор новых технологий, центров по созданию контента и интерактивных решений, позволяя заглянуть в будущее индустрии. Слияние выдающихся личностей и инноваций под одной крышей, насыщенные сессии и панельные дискуссии вдохновляли и давали ценнейшие знания по всем аспектам медиа-индустрии.

Саммит стал ярким и насыщенным событием, продемонстрировав стремление Индии стать глобальным центром медиа, развлечений и цифровых инноваций. WAVES Summit 2025, безусловно, стал важным шагом к укреплению творческого потенциала Индии на мировой арене.