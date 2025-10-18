Казахстан принял участие в заседании министров по делам молодежи и спорта государств-членов ОТГ

201

В Ташкенте состоялось IX заседание министров по делам молодежи и спорта государств-членов Организации тюркских государств, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

Министерство культуры и информации Казахстана на встрече представил вице-министр Евгений Кочетов, который доложил о ключевых достижениях и направлениях развития государственной молодежной политики.

Вице-министр отметил, что Казахстан придает большое значение укреплению молодежного взаимодействия в рамках ОТГ, а избрание Алматы Молодежной столицей ОТГ 2025 года стало важной вехой в развитии сотрудничества тюркских стран.

«Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал: будущее государства – в руках молодого поколения. Реализуется Президентский молодежный кадровый резерв, При Президенте функционирует Совет по молодежной политике.

Казахстан и впредь будет работать рука об руку с партнерами по Организации тюркских государств, развивая совместные инициативы в сфере образования, науки, инноваций и культуры. Для Казахстана развитие молодежи является стратегическим приоритетом государственной политики», - подчеркнул Евгений Кочетов.

Идею развития молодежного креативного сектора Глава государства активно продвигает и в рамках международного сотрудничества. Так, по инициативе Касым-Жомарта Токаева в 2026 году в Алматы состоится Международный форум креативных индустрий тюркских стран. Кроме того, Президент предложил создать Ассоциацию креативных индустрий СНГ.

#Казахстан #Узбекистан #ОТГ

Популярное

Все
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зафиксирован рекордный урожай
Стартовала подписная кампания на 2026 год
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Караван из тысячи верблюдов официально вошёл в Книгу рекордов Гиннесса
На границе с Китаем образовалась автомобильная пробка
Столицу Мальты признали самой красивой в мире
В Кызылорде сдана в эксплуатацию автодорога вдоль набережной Сырдарьи
Посол ЕС отметила рост гражданской активности в Казахстане
Афганистан и Пакистан вступили в вооруженный конфликт
Казахстанцев предупредили о сроках пребывания в России
Назначены новые послы Казахстана в ряде стран
Казахстан – ключевой энергетический партнер для ЕС
Умерла Дайан Китон
Президент направил телеграмму поздравления Королю Испании
Нобелевский комитет расследует всплеск ставок на премию мира
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан

Читайте также

80-летие ООН отметили в Астане
Врачи из Японии дали мастер-класс в больнице Конаева
Презентация в Торговой палате США
Особый подарок ТЮРКСОЙ от Мангистау: в Анкаре установлена к…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]