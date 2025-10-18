В Ташкенте состоялось IX заседание министров по делам молодежи и спорта государств-членов Организации тюркских государств, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

Министерство культуры и информации Казахстана на встрече представил вице-министр Евгений Кочетов, который доложил о ключевых достижениях и направлениях развития государственной молодежной политики.

Вице-министр отметил, что Казахстан придает большое значение укреплению молодежного взаимодействия в рамках ОТГ, а избрание Алматы Молодежной столицей ОТГ 2025 года стало важной вехой в развитии сотрудничества тюркских стран.

«Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал: будущее государства – в руках молодого поколения. Реализуется Президентский молодежный кадровый резерв, При Президенте функционирует Совет по молодежной политике.

Казахстан и впредь будет работать рука об руку с партнерами по Организации тюркских государств, развивая совместные инициативы в сфере образования, науки, инноваций и культуры. Для Казахстана развитие молодежи является стратегическим приоритетом государственной политики», - подчеркнул Евгений Кочетов.

Идею развития молодежного креативного сектора Глава государства активно продвигает и в рамках международного сотрудничества. Так, по инициативе Касым-Жомарта Токаева в 2026 году в Алматы состоится Международный форум креативных индустрий тюркских стран. Кроме того, Президент предложил создать Ассоциацию креативных индустрий СНГ.