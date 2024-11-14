Казахстан присоединился к декларации о трехкратном увеличении атомной энергетики к 2050 году

На сегодня к Декларации уже присоединились 26 государств

Фото: пресс-служба МЭ РК

В Баку, в рамках Конференции ООН по изменению климата COP29, вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов принял участие в международном мероприятии по продвижению усилий по утроению использования атомной энергии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

В своем выступлении вице-министр объявил о присоединении Казахстана к Декларации по трехкратному увеличению атомной энергетики к 2050 году, направленной на ускорение декарбонизации мировой экономики и сокращение выбросов парниковых газов для выполнения целей Парижского соглашения.

«Присоединение Казахстана к Декларации о трехкратном увеличении атомной энергии к 2050 году — это наш важный шаг к устойчивому и экологически чистому будущему. Мы стремимся не только укрепить энергетическую безопасность, но и внести значительный вклад в глобальное снижение углеродных выбросов, сотрудничая с мировым сообществом для достижения общей цели», - отметил в своем выступлении вице-министр энергетики.

В рамках первого глобального обзора Парижского соглашения атомная энергетика была признана одним из ключевых решений для достижения цели по ограничению роста температуры на 1,5 °C.

В настоящее время к Декларации уже присоединились 26 государств: Армения, Болгария, Канада, Хорватия, Чехия, Финляндия, Франция, Гана, Венгрия, Ямайка, Южная Корея, Молдова, Монголия, Марокко, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Швеция, Украина, ОАЭ, Великобритания, Соединенные Штаты Америки и в том числе Казахстан.

Присоединение Казахстана к Декларации о трехкратном увеличении атомной энергетики свидетельствует о приверженности страны целям устойчивого развития и готовности внести значительный вклад в борьбу с изменением климата. Казахстан рассматривает атомную энергетику как один из важных компонентов своего будущего энергобаланса, позволяющий достичь углеродной нейтральности к 2060 году, увеличить долю чистых источников энергии и обеспечить надежное энергоснабжение.

Казахстан намерен активно участвовать в международных инициативах по развитию мирного атома и расширять сотрудничество с ведущими государствами и международными организациями в этой сфере, добавили в министерстве.