Казахстан присоединился к декларации о трехкратном увеличении атомной энергетики к 2050 году

Международное сотрудничество , Энергетика
121

На сегодня к Декларации уже присоединились 26 государств

Фото: пресс-служба МЭ РК

В Баку, в рамках Конференции ООН по изменению климата COP29, вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов принял участие в международном мероприятии по продвижению усилий по утроению использования атомной энергии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

В своем выступлении вице-министр объявил о присоединении Казахстана к Декларации по трехкратному увеличению атомной энергетики к 2050 году, направленной на ускорение декарбонизации мировой экономики и сокращение выбросов парниковых газов для выполнения целей Парижского соглашения.

«Присоединение Казахстана к Декларации о трехкратном увеличении атомной энергии к 2050 году — это наш важный шаг к устойчивому и экологически чистому будущему. Мы стремимся не только укрепить энергетическую безопасность, но и внести значительный вклад в глобальное снижение углеродных выбросов, сотрудничая с мировым сообществом для достижения общей цели», - отметил в своем выступлении вице-министр энергетики.

В рамках первого глобального обзора Парижского соглашения атомная энергетика была признана одним из ключевых решений для достижения цели по ограничению роста температуры на 1,5 °C.

В настоящее время к Декларации уже присоединились 26 государств: Армения, Болгария, Канада, Хорватия, Чехия, Финляндия, Франция, Гана, Венгрия, Ямайка, Южная Корея, Молдова, Монголия, Марокко, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Швеция, Украина, ОАЭ, Великобритания, Соединенные Штаты Америки и в том числе Казахстан.

Присоединение Казахстана к Декларации о трехкратном увеличении атомной энергетики свидетельствует о приверженности страны целям устойчивого развития и готовности внести значительный вклад в борьбу с изменением климата. Казахстан рассматривает атомную энергетику как один из важных компонентов своего будущего энергобаланса, позволяющий достичь углеродной нейтральности к 2060 году, увеличить долю чистых источников энергии и обеспечить надежное энергоснабжение.

Казахстан намерен активно участвовать в международных инициативах по развитию мирного атома и расширять сотрудничество с ведущими государствами и международными организациями в этой сфере, добавили в министерстве.

#соглашение #энергетика #декларация #атом

Популярное

Все
Зачем конкурсы, если победитель заранее известен?
Нерадивых недропользователей лишат лицензий в Туркестанской области
Учиться учитывать принципы гендерного равенства
В Астане почтили память легендарного Бауыржана Момышулы
Застраховать риски
У меня зазвонил телефон...
Чем будут кормить в школьных столовых?
Приоритеты и возможности казахско-корейского взаимодействия
Посол США впечатлен работой казахстанских реставраторов
В Таразе широко отметили 100-летие сатирика Шоны Смаханулы
К дальнейшему усилению гарантий независимости судей
Новейшие технологии как фактор высокого качества
С чего начинается «Родина»
Педагогов-ассистентов учат современным методикам работы с особенными детьми
Сила и ловкость в пожарном кроссфите
В шестой раз прошел театральный фестиваль «Алматинская осень»
Почувствуй себя флористом!
Экологичная упаковка завоевывает рынок
Современная геополитика – это история о связях и сотрудничестве
Особое внимание – редкоземельным
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
До золота рукой подать
Больничный теперь не подделаешь
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Кто и как охотится за нашими детьми?
Димаш Кудайберген выступил в Елисейском дворце
Движение ограничили на трассе в Карагандинской области
Осмысливая «Средний коридор»
Казахстанский борец возглавил мировой рейтинг UWW
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
Строительство завода будет возобновлено
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Чувство – главное оружие поэта
Успешные педагоги вдохновляют на успех
Санжар Адилов назначен заместителем министра внутренних дел РК
В Египте перевернулся автобус с туристами из Казахстана
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Реконструкция близится к завершению
Премий для госслужащих больше не будет
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Засоряют Большой Алматинский канал
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань

Читайте также

Перевод времени не повлиял на энергопотребление в Казахстане
Запрет на вывоз газа из Казахстана продлили на полгода
Казахстан открывает двери для иностранных специалистов и «н…
Казахстану бесплатно дадут площадь в торгово-экономической …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]