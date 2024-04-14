Казахстан призвал Иран и Израиль к миру

Официальная Астана выступила за стабилизацию обстановки и обеспечение безопасности в регионе, передает Kazpravda.kz

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МИД Казахстана сегодня распространил заявление по ситуации на Ближнем Востоке.

«Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает глубокую озабоченность в связи с резкой эскалацией напряженности между Ираном и Израилем, и призывает стороны к сдержанности и принятию безотлагательных мер для разрешения всех разногласий исключительно политико-дипломатическим путем», - говорится в документе.

Казахстан, отметили во внешнеполитическом ведомстве, вновь подчеркивает свою решительную поддержку усилиям мирового сообщества, направленным на стабилизацию обстановки и обеспечение безопасности в регионе.

Напомним, Иран нанес ракетные удары по Израилю за атаку консульства Тегерана в Сирии со стороны Тель-Авива.