Казахстан продлит добровольное сокращение добычи нефти до конца 2024 года

Казахстан будет сокращать добычу нефти до конца 2024 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

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«Казахстан продлит свое добровольное сокращение на 78 тысяч баррелей в сутки до конца декабря 2024 года в качестве меры предосторожности в координации со странами-участницами в соглашении ОПЕК+, которые ранее объявили о добровольном сокращении в апреле», – проинформировало Минэнерго РК.

Добровольное сокращение будет осуществляться на уровне добычи, согласованном на 35-й министерской встрече ОПЕК+ 4 июня 2023 года.