Казахстан продолжает эвакуацию своих граждан из Израиля и Ирана
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Министерство иностранных дел Республики Казахстан в рамках координированных эвакуационных мероприятий вывезло из Израиля 66 соотечественников (через территорию Египта), из Ирана 78 граждан (через Армению – 73, Азербайджан – 2, Туркменистан – 3), сообщает Kazpravda.kz
Казахстанские дипломаты в Иране и Израиле продолжают работу по обеспечению необходимой консульско-правовой помощи своим гражданам, информируют в МИД.
- МИД РК выражает признательность властям Израиля, Египта и Армении, а также вновь благодарит иранских, азербайджанских и туркменских коллег, оказывающих поддержку в эвакуации казахстанцев. Благодаря совместным усилиям всё больше граждан получают возможность благополучно вернуться домой, - добавили во внешнеполитическом ведомстве.