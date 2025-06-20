Министерство иностранных дел Республики Казахстан в рамках координированных эвакуационных мероприятий вывезло из Израиля 66 соотечественников (через территорию Египта), из Ирана 78 граждан (через Армению – 73, Азербайджан – 2, Туркменистан – 3), сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МИД РК

Казахстанские дипломаты в Иране и Израиле продолжают работу по обеспечению необходимой консульско-правовой помощи своим гражданам, информируют в МИД.