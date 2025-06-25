Казахстан наращивает экспорт в страны Центральной Азии

Потребительский рынок
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Венера Баталова
корреспондент

В тройке лидеров — пшеница, подсолнечное масло и необработанное золото. По итогам 2024 года товарооборот с регионом составил 7,6 млрд долларов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК

Фото: Минторговли и интеграции РК

Основными товарами казахстанского экспорта в Центральную Азию остаются продукция агропромышленного комплекса и металлургии. В тройке лидеров: пшеница (860,9 млн долларов, 15,9%), подсолнечное масло (252,6 млн долларов, 4,7%) и необработанное золото, включая в порошке (238,5 млн долларов, 4,4%). Значительную долю занимают также металлопродукция, минеральная вода, мука и нефтепродукты.

«Центральная Азия демонстрирует уверенную динамику: региональный ВВП вырос почти вдвое, объёмы взаимной торговли — более чем на 60%. Эти показатели отражают растущий потенциал внутреннего рынка и укрепление экономической интеграции. Казахстан, как крупнейшая экономика региона, делает ставку на системное развитие экспорта, что позволяет нашим производителям успешно конкурировать на рынках ЕС, Ближнего Востока и Азии. При этом рынок Центральной Азии остаётся для нас ключевым», - отметил генеральный директор QazTrade при МТИ РК Айтмухамед Алдажаров.

По итогам 2024 года товарооборот между Казахстаном и странами Центральной Азии составил 7,6 млрд долларов. Население Центральной Азии продолжает активно расти и уже превысило 80 миллионов человек. Этот устойчивый рост создает высокий спрос на продукты питания и другие товары, что открывает дополнительные возможности для казахстанских экспортеров. В этом контексте Казахстан играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности региона, поставляя качественную продукцию и укрепляя свои позиции на рынках соседних стран.

#подсолнечное масло #экспорт #пшеница

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