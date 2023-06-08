Казахстан является глобальным и надежным торгово-экономическим партнером – президент

В прошлом году экспорт Казахстана увеличился почти на 40%. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании Международного форума Астана, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба президента РК

Как отметил глава государства, Казахстан уже давно является перекрестком между Востоком и Западом, Севером и Югом.

«Во многом этот форум соответствует культуре и истории великой евразийской степи. Мы гордимся этим наследием. Именно из непрерывного обмена товарами, достижениями культуры и идеями сложилась уникальная национальная идентичность Казахстана и его особый бренд многостороннего сотрудничества», – уверен Токаев.

Несмотря на геополитические потрясения, Казахстан продолжает служить экономическим локомотивом Центральной Азии, сказал президент, подчеркивая, что наша республика продолжает привлекать значительные иностранные инвестиции и обеспечивать исключительные условия для ведения бизнеса.

«В то же время мы надеемся на взаимную ответственность со стороны наших зарубежных партнеров. В этом заключаются основные принципы нашей политики. В свою очередь это создает равные права и возможности для малых и средних предприятий, которые играют очень важную роль в экономическом развитии нашей страны.

В прошлом году экспорт Казахстана увеличился почти на 40%. Хотя значительная часть нашего ВВП по-прежнему приходится на энергетический сектор, наше стремление к диверсификации укрепляется. Мы наблюдаем рост в таких отраслях, как автомобилестроение, фармацевтика, обработка металлов и машиностроение.

Мы приглашаем всех, кто заинтересован в поиске новых возможностей для делового и экономического партнерства», – призвал президент.

Он обозначил, что новые возможности для торговли и инвестиций открывает Срединный коридор, или Транскаспийский международный транспортный маршрут, связывающий Китай с Европейским Союзом. Этот маршрут позволит сократить время перевозки товаров через Индийский океан почти вдвое.

«Хочу также подчеркнуть ключевую роль Казахстана в инициативе «Пояс и путь», которая способствует экономическому развитию и укреплению внутрирегиональных контактов.

Мы стремимся к укреплению физической взаимосвязи между государствами и людьми, присутствующими здесь сегодня, а также к укреплению связей между нашими сообществами в качестве партнеров и друзей.

Учитывая все эти факторы, сегодня мы можем сказать, что Казахстан является действительно глобальным, а главное, надежным торгово-экономическим партнером», – подытожил президент.