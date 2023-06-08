Казахстан является глобальным и надежным торгово-экономическим партнером – президент

Президент, Международное сотрудничество, Политика, Экономика
501
Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В прошлом году экспорт Казахстана увеличился почти на 40%. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании Международного форума Астана, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: пресс-служба президента РК

Как отметил глава государства, Казахстан уже давно является перекрестком между Востоком и Западом, Севером и Югом.

«Во многом этот форум соответствует культуре и истории великой евразийской степи. Мы гордимся этим наследием. Именно из непрерывного обмена товарами, достижениями культуры и идеями сложилась уникальная национальная идентичность Казахстана и его особый бренд многостороннего сотрудничества», – уверен Токаев.

Несмотря на геополитические потрясения, Казахстан продолжает служить экономическим локомотивом Центральной Азии, сказал президент, подчеркивая, что наша республика продолжает привлекать значительные иностранные инвестиции и обеспечивать исключительные условия для ведения бизнеса.

«В то же время мы надеемся на взаимную ответственность со стороны наших зарубежных партнеров. В этом заключаются основные принципы нашей политики. В свою очередь это создает равные права и возможности для малых и средних предприятий, которые играют очень важную роль в экономическом развитии нашей страны.

В прошлом году экспорт Казахстана увеличился почти на 40%. Хотя значительная часть нашего ВВП по-прежнему приходится на энергетический сектор, наше стремление к диверсификации укрепляется. Мы наблюдаем рост в таких отраслях, как автомобилестроение, фармацевтика, обработка металлов и машиностроение.

Мы приглашаем всех, кто заинтересован в поиске новых возможностей для делового и экономического партнерства», – призвал президент.

Он обозначил, что новые возможности для торговли и инвестиций открывает Срединный коридор, или Транскаспийский международный транспортный маршрут, связывающий Китай с Европейским Союзом. Этот маршрут позволит сократить время перевозки товаров через Индийский океан почти вдвое.

«Хочу также подчеркнуть ключевую роль Казахстана в инициативе «Пояс и путь», которая способствует экономическому развитию и укреплению внутрирегиональных контактов.

Мы стремимся к укреплению физической взаимосвязи между государствами и людьми, присутствующими здесь сегодня, а также к укреплению связей между нашими сообществами в качестве партнеров и друзей.

Учитывая все эти факторы, сегодня мы можем сказать, что Казахстан является действительно глобальным, а главное, надежным торгово-экономическим партнером», – подытожил президент.

#сотрудничество #президент #Китай #бизнес #ЕС #ЦА #Международный форум Астана #пленарное заседание

Популярное

Все
Как меня провели с летом
Высокая миссия зергера
В Северо-Казахстанской области почтили память Георгия Тверитина, автора лучшего поэтического перевода на русский язык казахского эпоса «Козы-Корпеш и Баян-Сулу»
Пантеон семи святых
БТР может все!
Сотрудничество и диалог – это путь из кризиса
Реформа во имя стабильности
Цифровизация как определяющий фактор конкурентоспособности
Действовать сообща или идти порознь
Формула региональной интеграции
Генерация энергии в условиях климатических изменений
«Зеленая» повестка: ВИЭ и водород
Разминка для мозга
Указ Президента Республики Казахстан
Простые истины
Не стоит расслабляться
Расти устойчиво
Завтра отцу казахской мультипликации Амену Хайдарову исполнится 100 лет со дня рождения
Как решается проблема с пробками и автобусами в Астане
В какое время суток ЕНТ сдают лучше, поделились в Миннауки
Как выучить язык или добро пожаловать в ауыл
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
Ужесточили наказание за правонарушение в семейно-бытовой сфере
Даже в баню сходишь только раз в 2 недели – депутат Саиров о доходах казахстанцев
Банк и кредит. Как бы басня
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Правительстве рассмотрели ход исполнения ряда поручений президента
В Астане открылся сезон автомотоспорта
"Топчан на колесах" с мигрантами выявили жамбылские полицейские
В Кызылорде прошел уникальный спектакль на казахском языке, поставленный новым инклюзивным театром «Arman»
Королевскую свадьбу празднует Иордания
Вице-премьер посетил мероприятие для особенных детей
В Шымкенте задержали полицейских-мошенников
Церемония инаугурации президента Турции прошла в Анкаре
Глава Комитета промышленной безопасности МЧС покинул свой пост
Лионель Месси покидает ПСЖ
Сразу три стихии подчинили себе юные конструкторы из Костаная
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэтажки
Вокруг да около науки
Дело о спецЦОНах передано в суд
Группу домушников задержали в Алматы
Почему Токаев ездил на парад в Москву
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
Роль истории в жизни общества
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)

Читайте также

Сотрудничество с Казахстаном для нас является безусловным п…
Токаев встретился с главой наблюдательного совета Polpharma…
Токаев и Ливингстон обсудили перспективы деятельности Citig…
Токаев поздравил Бассани с назначением на пост вице-президе…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]