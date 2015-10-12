Политика
Казахстан просят расширить мандаты аккредитованных в РК зарубежных организаций
Жания Уранкаева
Озвученное на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН предложение Нурсултана Назарбаева о переносе штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Азию является ярким примером активной позиции Казахстана. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникации заявил заместитель министра иностранных дел РК Ержан Ашикбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В свете этого решения, которое демонстрирует активную позицию Казахстана, уже поступают предложения к нам с тем, чтобы мы расширили мандаты тех международных организаций, которые размещаются здесь, в Казахстане. То есть штаб-квартиры этих организаций придают национальным офисам статусы региональных, межрегиональных офисов. То есть это все – работа на перспективу", – сказал спикер. 

Также, добавил Ашикбаев, Казахстану поступило предложение рассмотреть возможность увеличения своего участия в многосторонней дипломатии.

Депутат Сената Парламента РК Бырганым Айтимова, участвующая в брифинге, отметила, что участники юбилейной Генассамблеи довольно активно отреагировали на предложение Главы Казахстана. 

"Безусловно, это предложение – пища для размышлений, как для глав государств, так и для штаб-квартиры ООН. Безразличных не было. Поэтому это еще будет обсуждаться, рассматриваться; как скоро будет реализовано – трудно сказать, но тем не менее все должно быть в развитии", – поделилась своим мнением Айтимова. 

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