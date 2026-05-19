Казахстан расширяет сотрудничество с ЮНЕСКО в сфере культурного наследия

Айман Аманжолова
корреспондент

В Астане состоялась встреча заместителя Премьер-министра-Министра культуры и информации РК Аиды Балаевой с исполняющим обязанности заместителя Генерального директора ЮНЕСКО по культуре, директором Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Лазаром Элунду Ассомо, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества Казахстана и ЮНЕСКО в сфере сохранения, изучения и продвижения историко-культурного наследия.

Аида Балаева поблагодарила представителя ЮНЕСКО за участие в международном симпозиуме «Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура и идентичность», который проходит в Астане под эгидой ЮНЕСКО.

В ходе встречи было отмечено, что Правительством Казахстана утвержден Комплексный план по сохранению и продвижению культурного наследия под эгидой ЮНЕСКО на 2026-2028 годы, предусматривающий системные меры по подготовке новых номинаций, развитию научных исследований и образовательной базы, внедрению современных технологий мониторинга и укреплению международного сотрудничества.

Так, в текущем году Казахстан впервые среди стран постсоветского пространства представил номинацию по смешанному наследию, объединяющую как культурную, так и природную составляющие.

«По поручению Президента РК было подготовлено и внесено номинационное досье «Устюрт: культурные ландшафты и охотничьи ловушки-араны». Данная номинация стала результатом многолетних исследований и тесного сотрудничества казахстанских и международных экспертов в области археологии, истории, экологии и охраны природного наследия», – сказала вице-премьер. 

Кроме того, в ходе 48-й сессии Комитета всемирного наследия в Пусане будут рассмотрены две номинации с участием Казахстана: «Скальные мечети Мангистау» и «Шелковый путь: Фергано-Сырдарьинский коридор», подготовленная совместно с Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. Их возможное включение в Список всемирного наследия станет важным вкладом в сохранение общего культурного наследия региона и дальнейшее развитие международного культурного сотрудничества.

Наряду с этим, Министерство культуры и информации РК выразило готовность приступить к новому этапу работы над разработкой транснациональной номинацией «Шелковый путь: Каспийско-Волжский коридор» совместно с заинтересованными государствами региона и выступить активным координатором данного процесса.



В свою очередь, Лазар Элунду Ассомо отметил, что между Казахстаном и ЮНЕСКО сложились продуктивные отношения по широкому кругу вопросов. Говоря об инициативе по координации работы над транснациональной номинацией «Шелковый путь: Каспийско-Волжский коридор», он подчеркнул, что Казахстан обладает значительным потенциалом и может стать лидером программы среди пяти стран-участниц, а проведение сегодняшнего симпозиума служит подтверждением этого.  

 

