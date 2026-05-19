Элунду Лазар: Симпозиум напрямую соотносится с основным мандатом ЮНЕСКО

Дана Аменова
специальный корреспондент

Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора ЮНЕСКО выразил мнение, что Золотая Орда – историческая модель межкультурного диалога и культурного разнообразия

Фото: Акорда

В Астане с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева состоялась церемония открытия Международного симпозиума «Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура, идентичность», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНВО

Масштабный международный форум, проходящий под патронажем ЮНЕСКО, объединил ведущих отечественных и зарубежных ученых, экспертов и представителей международного научного сообщества для всестороннего осмысления исторического наследия Улуса Джучи и его роли в формировании цивилизационных процессов на пространстве Центральной Евразии.

В ходе церемонии выступил исполняющий обязанности заместителя Генерального директора ЮНЕСКО Элунду Ассомо Лазар, подчеркнувший историческую значимость Золотой Орды как уникального пространства межкультурного взаимодействия.

«Золотая Орда является важным воплощением этих ценностей, отражая более широкую историю Евразии, в которой степь служила динамичным центром передвижения, обмена и взаимосвязей. Это было политическое и культурное пространство исключительного многообразия, где встречались и взаимно влияли друг на друга религии, языки, художественные формы и технологии. Она и сегодня остается убедительной исторической моделью межкультурного диалога и культурного разнообразия», – отметил он.

Участники форума подчеркнули, что изучение истории направлено не только на сохранение памяти о прошлом, но и на формирование более глубокого понимания современных процессов и выстраивание устойчивого будущего. В условиях глобальных вызовов, связанных с ростом недоверия и усилением разделительных тенденций, история Золотой Орды и Шелкового пути служит примером того, что культуры укрепляются благодаря взаимодействию, взаимному обмену и открытости.

«Симпозиум напрямую соотносится с основным мандатом ЮНЕСКО. На протяжении более трех десятилетий программа Программа ЮНЕСКО «Шелковый путь» демонстрирует, что Шелковый путь был не просто сетью торговых маршрутов, а живым пространством культурного взаимодействия и обмена. Примечательно, что среди его важнейших узлов находились территории современного Казахстана и соседних государств», – отметил Элунду Лазар.

Проведение международного симпозиума стало важной площадкой для укрепления научного сотрудничества, развития междисциплинарных исследований и продвижения историко-культурного наследия Великой степи на международном уровне.

