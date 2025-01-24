Казахстан ратифицировал соглашение о взаимном признании банковских гарантий при госзакупках

Закон публикуется в печати, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок».



Текст закона публикуется в печати.

Как сообщалось ранее, закон создает правовую основу для использования банковских гарантий в других странах ЕАЭС. Это должно упростить участие казахстанских поставщиков в государственных закупках в странах ЕАЭС.

Сог­лашением также определены требования к банкам, правомочным выдавать банковские гарантии для целей государст­венных закупок, подходы по формированию перечня таких банков, а также механизмы ведения реестра банковских гарантий.