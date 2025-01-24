Казахстан ратифицировал соглашение о взаимном признании банковских гарантий при госзакупках
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Закон публикуется в печати, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок».
Текст закона публикуется в печати.
Как сообщалось ранее, закон создает правовую основу для использования банковских гарантий в других странах ЕАЭС. Это должно упростить участие казахстанских поставщиков в государственных закупках в странах ЕАЭС.
Соглашением также определены требования к банкам, правомочным выдавать банковские гарантии для целей государственных закупок, подходы по формированию перечня таких банков, а также механизмы ведения реестра банковских гарантий.