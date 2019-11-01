Казахстан ратифицировал соглашение с Арменией о сотрудничестве в области гражданской обороны и ЧС

Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации соглашения между Правительствами Казахстана и Армении о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в официальной информации.
Текст закона публикуется в печати.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в официальной информации.
Текст закона публикуется в печати.