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Казахстан – Саудовская Аравия: широкие возможности для сотрудничества
Казахстан – Саудовская Аравия: широкие возможности для сотрудничества < 1 Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд назвал хорошим уровень отношений между нашими странами, при этом отметив широкие возможности для их дальнейшего укрепления и развития. Он подчеркнул необходимость наращивания активности в этом направлении. Важнейшая роль в этих усилиях, по его словам, отводится Деловому совету, объединяющему бизнесменов Казахстана и Саудовской Аравии. Наследный принц сообщил, что в работе намеченного в рамках официального визита Инвестиционного «круглого стола» примут участие крупнейшие компании Королевства. По его словам, в нынешней ситуации на первый план выходит совместная работа над рядом проектов, координировать которую будет Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии. В частности, Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд высказал заинтересованность саудовских компаний инвестировать в казахстанский аграрный сектор. Это направление, по его словам, приобретает осо