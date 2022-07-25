Казахстан – Саудовская Аравия: широкие возможности для сотрудничества

В ходе переговоров были обсуж­дены вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Казахстан готов предложить особые условия и широкий спектр преференций для саудовских инвесторов в различных перспективных областях, представляющих взаимный интерес. Стороны подтвердили намерение существенно увеличить взаимный товарооборот, и в ближайшее время правительства активизируют работу в этом направлении.

– Саудовская Аравия одной из первых признала независимость Казахстана. За этот период укрепилось наше сотрудничество по многим направлениям. Сейчас казахско-саудовские отношения находятся на высоком уровне. Однако мы хотим придать новый импульс сотрудничеству. Это решение отвечает общим интересам наших стран. Уверен, что наши взаимовыгодные отношения будут укрепляться и впредь, – отметил Глава государства.

Приветствуя Мухаммеда бен Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда, лидер Казахстана поблагодарил за приглашение и оказанное гостеприимство Короля Саудовской Аравии и Наследного принца. По словам Касым-Жомарта Токаева, визит имеет для него особое значение, поскольку он впервые посещает Саудовскую Аравию в качестве Главы государства. Как подчеркнул Президент, Саудовская Аравия является одним из ведущих стратегических партнеров Казахстана.

Далее Президент и Наследный принц прошли во дворец, где и проходили переговоры.

Начальник почетного караула отдал рапорт руководителям двух стран. После исполнения гимнов Казахстана и Саудовской Аравии лидерам двух стран представили членов официальных делегаций.

В аэропорту Касым-Жомарта Токаева встретили советник Короля, губернатор провинции Мекка Фейсал Халид бен Абдулазиз, а также министр охраны окружаю­щей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии Абдурахман Аль-Фадли. Затем кортеж проследовал ко дворцу Короля «Каср Ас-Салам», где состоялась официальная церемония встречи с Нас­ледным принцем Мухаммедом бен Салманом бен Абдельазизом Аль Саудом.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Хранителя двух святынь Короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда посетил с официальным визитом Королевство Саудовская Аравия и провел ряд встреч с высшим руководством и деловыми кругами Королевства.

Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд назвал хорошим уровень отношений между нашими странами, при этом отметив широкие возможности для их дальнейшего укрепления и развития. Он подчеркнул необходимость наращивания активности в этом направлении. Важнейшая роль в этих усилиях, по его словам, отводится Деловому совету, объединяющему бизнесменов Казахстана и Саудовской Аравии.

Наследный принц сообщил, что в работе намеченного в рамках официального визита Инвестиционного «круглого стола» примут участие крупнейшие компании Королевства. По его словам, в нынешней ситуации на первый план выходит совместная работа над рядом проектов, координировать которую будет Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии.

В частности, Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд высказал заинтересованность саудовских компаний инвестировать в казахстанский аграрный сектор. Это направление, по его словам, приобретает особую актуальность в условиях глобального продовольственного кризиса.

Лидер Казахстана пригласил Наследного принца посетить Казахстан с ответным государственным визитом. Мухаммед бен Салман сообщил, что с радостью принимает приглашение и готов посетить Казахстан с целью обсудить конкретные результаты реализации достигнутых договоренностей.

В рамках программы официального визита Касым-Жомарта Токаева в Джидду состоялась торжественная церемония передачи саудовской стороне ордена «Алтын Қыран», которым Президент Казахстана наградил Короля Саудовской Аравии. Высшей государственной наградой нашей страны – орденом «Алтын Қыран» Короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда Президент Касым-Жомарт Токаев наградил за большой вклад в укрепление дружбы и партнерства между Казахстаном и Саудовской Аравией.

Инвестиционные возможности

Программу второго дня официального визита Президента Казахстана в Саудовскую Аравию открыл инвестиционный «круглый стол» с представителями деловых кругов страны. Ключевой темой встречи стало укрепление взаимодействия двух стран в сферах инвестиций, экономики, торговли и финансов.

Приветствуя участников мероприятия, Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ходе состоявшейся накануне встречи с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом бен Абдельазизом Аль Саудом достигнуты важные договоренности о расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Президент отметил схожесть взглядов двух государств на будущее экономического развития.

– Программа Saudi Vision 2030 и наша Стратегия «Казах­стан-2050» нацелены на достижение национального прогресса за счет диверсификации экономики, снижения зависимости от сырьевых товаров, инвестиций в человеческий капитал и, в конечном счете, вхождения в группу наиболее развитых стран, – сказал Глава государства.

Далее он подробно проинформировал саудовских бизнесменов об экономических успехах Казахстана.

– За годы независимости ВВП Казахстана показал 17-кратный рост. Сегодня экономика Казахстана превосходит совокупные объемы экономик всех остальных стран Центральной Азии. На Казахстан приходится почти 60% товарооборота в Центральной Азии. Международные резервы нашей страны составляют 90 миллиардов долларов и являются самыми высокими на душу населения в СНГ. Зарубежные инвесторы вложили в нашу экономику более 380 миллиардов долларов, что составляет 70% всего притока инвестиций в регион Цент­ральной Азии, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства сообщил, что при поддержке Саудовской Аравии в Казахстане реализован ряд важных проектов в сферах образования, здравоохранения, культуры и инфраструктуры на сумму более 120 млн долларов. Вместе с тем, как считает лидер Казахстана, эта сумма не соответствует потенциалу наших государств.

В связи с этим в выступлении были обозначены наиболее перспективные области расширения сотрудничества. Прежде всего это – двусторонняя торговля.

– Согласно проведенному нами анализу, Казахстан может предложить более 100 видов несырьевых товаров на сумму около 400 миллионов долларов в год в таких отраслях, как машиностроение, производство чугуна и стали, а также пищевая промышленность и сельское хозяйство, – сказал Президент.

Вторым важным направлением Касым-Жомарт Токаев считает диверсификацию и расширение транзитно-транспортных и логистических возможностей, включая Транскаспийский маршрут, соединяющий Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию.

Большой потенциал для сотрудничества, по его мнению, открывается и в реальном секторе экономики.

– Казахстан занимает первое место в мире по запасам вольфрама, второе – по залежам урана и хрома, мы входим в пятерку стран, наиболее богатых марганцем, серебром, цинком, свинцом. Эти запасы предстоит разведать и разработать. Учитывая нашу близость к стремительно развивающимся рынкам Китая и Южной Азии, это действительно отличная возможность для инвестиций. Сегодня мы можем предложить для разведки и разработки более 60 месторож­дений драгоценных и цветных металлов, – заявил Глава государства.

У Казахстана и Саудовской Аравии имеются планы по развитию нефтехимической отрасли, атомной энергетики, производству зеленого водорода и других сфер, включая исследование космоса.

– Мы приветствуем намерение королевства развивать собственную космическую прог­рамму в рамках стратегии Saudi Vision 2030. Наши страны имеют соответствующую правовую базу для сотрудничества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Казахстан обладает большим опытом и ресурсами для развития аэрокосмической отрасли. Наши компании готовы взаимодействовать с государственными и частными компаниями Саудовской Аравии в этих областях, – предложил Касым-Жомарт Токаев.

Подробно Президент остановился и на потенциале отечественного аграрного сектора.

– Казахстан занимает второе место в мире по площади пашни на душу населения и пятое – по пастбищным ресурсам (180 миллионов гектаров). Наша страна входит в число десяти крупнейших производителей пшеницы и муки. Мы готовы стать одним из стабильных, долгосрочных поставщиков высококачественной пшеницы, муки и масличных культур в Королевство, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Большие возможности открываются и для взаимодействия в туристической сфере. В частнос­ти, Глава государства предложил саудовским бизнесменам присмотреться к казахстанским туристско-рекреационным проектам.

Наряду с этим Президент напомнил, что в Казахстане создана современная институциональная среда для инвесторов.

– Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы подтвердить приверженность Казахстана укреплению и расширению двустороннего сотрудничества с Саудовской Аравией. Здесь присутствуют руководители крупных саудовских компаний, добившихся значительных успехов во всем мире. Я приглашаю вас всех в Казахстан для совместной работы на взаимовыгодной основе, – резюмировал Президент Казахстана.

В ходе «круглого стола» также выступили министр инвестиций Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих, председатель правления АО «Самрук-Қазына» Алмасадам Саткалиев, председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Канат Шарлапаев, председатель совета директоров компании SABIC Халид Хашим аль-Даббаг, генеральный директор MA’ADEN Роберт Уилт, председатель совета директоров ACWA Power Мохаммад Абунайян.

В работе форума также участвовали: руководители крупнейших саудовских компаний Ajlan & Bros Holding Group, SALIC, Saudi National Bank, Alhokair Group, FlyNas, Savola Group, SPIMACO, National Technology Group (NTG), Kingdom Holding, Dr. Sulaiman Al Habib Medical Group, Al Rajhi International for Investment, Al Muhaidib Group, Jamjoom Pharma, Tabuk Agriculture Development, а также руководители еще нескольких десятков компаний, представляющих практически все секторы экономики Саудовской Аравии.

В рамках официального визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева был подписан ряд документов. В частности, Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и спорта Казахстана и Министерством спорта Саудовской Аравии в области спорта; Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области СМИ между Министерством информации и общественного развития Казахстана и Министерством СМИ Сау­довской Аравии; Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве и обмене новостями между «Саудовским агентством печати» и НАК «Телерадиокомп­лекс Президента Республики Казахстан».

Также заключены Меморандум о взаимопонимании между Astana International Exchange Ltd. и Саудовской фондовой биржей (Tadawul); Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Казахстана и ACWA Power. Подписан Протокол санитарно-технических требований к импорту мяса крупного рогатого скота и баранины.

Кроме того, заключено Соглашение о сотрудничестве между АО «Самрук-Қазына» и Ajlan & Bros Holding Group Ability; подписаны Меморандум о взаимопонимании между ТОО «КазБиоСорго» и компанией Ajlan & Bros Holding Group; Соглашение о сотрудничестве между АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» и Ajlan & Bros Holding Group Ability; Меморандум о взаимопонимании между ТОО «Оптоград» и компанией Ajlan & Bros Holding Group по поставкам казахстанского мяса в Саудовскую Аравию; Меморандум о сотрудничестве по инвестициям между АО «Национальная компания KAZAKH INVEST» и Al Rajhi International for Investment (RAII); Меморандум о сотрудничестве между акционерным обществом «Центр развития торговой политики «QazTrade» и ООО «Лулу Сауди Гипермаркетс»; Соглашение между ТОО «Евразия Инвест ЛТД» и Jamjoom Pharma о поставке сухого кобыль­его молока из Казахстана в Саудовскую Аравию.

Деловые встречи

В Джидде Президент Касым-Жомарт Токаев также провел встречу с управляющим Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF) Ясиром Аль-Румайяном.

Главе государства была представлена информация о деятельности PIF, одного из крупнейших суверенных фондов благосостояния в мире. Управляющий фондом Ясир Аль-Румайян рассказал о реализуемых проектах в различных секторах экономики.

Президент отметил, что Казахстан заинтересован в осуществлении взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, предложив наладить тесное взаимодействие между инвестиционным фондом Саудовской Аравии и АО «Самрук-Қазына», а также АО «НУХ «Байтерек» для реализации проектов, представляющих общий интерес.

Фонд, как и другие саудовские компании, приглашен принять участие в крупных инвестиционных проектах нефтехимичес­кой промышленности, в области развития зеленой энергетики, металлургическом и горнодобывающем секторах, глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.

После Касым-Жомарт Токаев провел личные встречи с руководителями крупнейших компаний Саудовской Аравии. В частности, Президент побеседовал с председателем правления холдинговой группы Ajlan & Bros Holding Group Аджланом бен Абдельазизом Аль-Аджланом и с председателем совета директоров компании Acwa Power Мухаммадом Абунайяном. Один из крупнейших конгломератов Королевства Саудовской Аравии и Ближнего Востока Ajlan & Bros Holding Group выразил предметную заинтересованность в инвестировании в Казахстан. В настоящее время холдингом прорабатывается производственный проект в сфере сельского хозяйства в Алматинской области.

На встрече с Мухаммадом Абунайяном были обсуждены вопросы развития альтернативных источников энергии. Президент сообщил, что наша страна к 2030 году планирует производить 30% энергии из ВИЭ, и пригласил Acwa Power реализовать совместные проекты в области производства зеленого водорода в Казахстане.

Также Глава государства принял президента Исламского банка развития Мухаммада Сулеймана Аль-Джассера, с которым обсудил реализацию ряда совместных проектов в различных отраслях экономики. Глава государства напомнил, что Казахстан первым среди стран СНГ разработал партнерскую программу с ИБР. Расположенный более 25 лет региональный офис в Алматы координирует операции банка в странах Восточной Европы, СНГ, Монголии и Китае. Это свидетельствует о высокой важности и доверительных отношениях между Казахстаном и Исламским банком развития.

– Мы высоко ценим многолетнюю поддержку, которую банк оказывает казахстанской экономике. За годы сотрудничества ИБР инвестировал более 1,6 миллиарда долларов в приоритетные отрасли экономики и социальные проекты в нашей стране, – сказал Глава государства.

Аль-Джассер проинформировал Главу нашего государства о политике банка в сфере инвестиций и планах на предстоящий период. По его словам, ИБР намерен продолжить вкладывать средства в реализацию проектов в сферах бизнеса, финансов, а также в модернизацию инфраструктуры и коммуникаций.

Горизонты сотрудничества

Глава государства также встретился с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Хиссейном Брахимом Тахой. В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по наи­более актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, а также по перспективам развития более тесного сотрудничества между Казахстаном и Организацией исламского сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил деятельность ОИС как инклюзивной платформы для содействия сотрудничеству в политическом, социально-экономическом, экологическом и гуманитарном измерениях.

Глава государства, с удовлетворением отметив развитие взаимодействия с Организацией исламского сотрудничества, подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему расширению сотрудничества с мусульманскими странами в рамках организации.

В завершение беседы Президент пригласил Хиссейна Брахима Таху принять участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет осенью в столице Казахстана, сообщила пресс-служба Президента РК.