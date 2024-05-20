Казахстан сможет производить лекарства без разрешения правообладателя – подписан закон

Документом не допускается реэкспорт или продажа лекарственных средств в третьих странах

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении дополнения в Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Как отмечается в заключении к документу, протокол о внесении дополнения в соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности предусматривает предоставление права странам–участникам Всемирной торговой организации без разрешения правообладателя запатентованных лекарственных средств производить лекарственные средства по принудительным лицензиям для последующего экспорта.

Протоколом уточняются условия выдачи принудительных лицензий. В частности, предусматривается, что производство лекарственных средств по принудительной лицензии для последующего экспорта осуществляется в объеме, необходимом для нужд конкретной импортирующей страны. Не допускается реэкспорт или продажа лекарственных средств в третьих странах.

Протокол совершен в Женеве 6 декабря 2005 года и является неотъемлемой частью соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности.

Текст закона публикуется в печати.