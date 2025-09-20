В Астане завершился VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий — важная международная площадка, объединившая представителей разных конфессий, а также общественных и политических деятелей, передает Kazpravda.kz

Фото из личного архива Геворга Меликяна

В условиях усиливающейся нестабильности в мире необходимость подобных диалоговых форматов возрастает. Они укрепляют взаимопонимание и толерантность, способствуют развитию международного сотрудничества.

О значении Съезда и роли Казахстана в продвижении межрелигиозного диалога своим мнением поделился политолог из Армении, основатель Института стабильности и государственного управления Геворг Меликян.

— Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Съезд мировых религий стал уникальной площадкой для диалога в условиях глобальной турбулентности. Как Вы думаете, насколько значим этот шаг для укрепления доверия между народами?

— Президент Токаев справедливо отметил, что в условиях глобальной турбулентности Съезд мировых религий становится поистине уникальной площадкой для открытого и уважительного диалога. Задавая столь высокий стандарт общения между представителями разных конфессий и культур, Казахстан демонстрирует пример современного подхода к толерантности и взаимопониманию, который может быть востребован далеко за пределами региона. В нынешнем мире, где недоверие и конфликты часто берут верх, подобная инициатива открывает путь к укреплению доверия и сотрудничества между народами.

Для меня лично было большой честью принять участие в этом событии в прошлом году. Атмосфера искреннего взаимного уважения и стремления услышать друг друга убедила меня в том, что такие инициативы не только возможны, но и жизненно необходимы для будущего человечества. Опыт Казахстана показывает, что диалог может быть не формальностью, а реальным инструментом укрепления мира и доверия.

— Президент также говорил о принципе «единства в многообразии». Может ли этот подход стать моделью для других стран?

— Принцип «единства в многообразии», о котором говорил Президент Токаев, имеет универсальное значение и может служить моделью для многих стран. Он предполагает не только признание различий между культурами, религиями и народами, но и умение превращать это многообразие в источник силы и взаимного обогащения. В условиях глобальной нестабильности именно такой подход способен стать основой для диалога и доверия, а также помочь предотвратить конфликты, которые часто возникают на почве непонимания или отчуждения.

Опыт Казахстана в этом смысле особенно ценен и уникален: страна показывает, что многообразие не является препятствием для единства, а напротив, может стать его фундаментом. Этот пример может вдохновить другие государства искать баланс между сохранением своей идентичности и открытостью к «другому». В конечном счёте, «единство в многообразии» — это не только политический лозунг, но и практическая формула мирного сосуществования в XXI веке.

— Глава государства затронул тему защиты религиозных святынь. Как вы оцениваете важность этой инициативы?

— Тема защиты религиозных святынь, поднятая Президентом, имеет особую актуальность в современном мире. Святыня - это не только символ веры, но и часть культурного наследия человечества, объединяющая поколения и народы. Их защита означает сохранение духовных основ общества и уважение к идентичности каждого народа. В условиях глобальных конфликтов и нарастающей нетерпимости подобная инициатива приобретает стратегическое значение, так как помогает укрепить взаимное доверие и уважение между различными религиозными общинами.

Я глубоко убеждён, что инициатива Казахстана может стать примером для других стран, демонстрируя необходимость бережного отношения к духовным и культурным ценностям. Более того, защита святынь — это не только вопрос религии, но и элемент глобальной безопасности и мирного сосуществования.

— На съезде подчеркивалось значение духовной дипломатии как инструмента внешней политики. Как Вы думаете, может ли она реально повлиять на международные отношения?

— Духовная дипломатия интересная концепция и действительно может играть весомую роль во внешней политике, особенно в наше время, когда конвенциональные дипломатические инструменты не всегда дают быстрые и устойчивые результаты. Она основана на ценностях доверия, уважения и диалога, которые выходят за рамки геополитических и прагматических интересов и апеллируют к универсальным человеческим принципам. Такой подход способен снижать уровень напряженности и открывать новые каналы общения даже между государствами, находящимися в конфликте или конкуренции.

Опыт Казахстана в продвижении духовной дипломатии показывает, что это не абстрактная идея, а практический инструмент укрепления международного доверия. Этот подход может дополнить классическую дипломатию и придать международным отношениям более человечное или даже духовно-ценностное измерение.

— Как Вы считаете, какую роль играет Президент Казахстана в развитии межрелигиозного и межкультурного диалога сегодня?

— Президент Казахстана сегодня играет ключевую роль в развитии межрелигиозного и межкультурного диалога, превращая его в одно из приоритетных направлений государственной политики. Его инициатива по проведению Съезда мировых и традиционных религий стала не только национальным, но и международным проектом, создающим уникальную платформу для обмена идеями и укрепления доверия. В условиях глобальной турбулентности именно лидерство Казахстана и личная вовлечённость Президента Токаева позволяют этому процессу сохранять устойчивость и получать признание на мировом уровне.

Можно конкретно видеть, как усилия Президента Казахстана придают этому диалогу новое измерение и высокие стандарты. Его подход основан на понимании, что разнообразие культур и религий - это не вызов, а ресурс для укрепления мира и сотрудничества. Такой пример показывает, что роль политического лидера может выходить далеко за рамки национальных интересов, становясь вкладом в общечеловеческие ценности.