В общекомандном зачете Казахстан расположился на втором месте из 87 стран

Фото: пресс-служба НОК РК

В городе Фуджейра (ОАЭ) завершился чемпионат мира по таеквондо среди кадетов. Сборная Казахстана завоевала на мировом первенстве пять медалей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Обладателями золота стали Хамзаальпер Ромашкин (до 61 кг) и Жанторе Сагынгали (свыше 65 кг). Второе место занял Аятжан Амирханов (до 57 кг).

Алла Цой (до 47 кг) и Аида Гожалимова (до 51 кг) финишировали на третьей строчке.

В общекомандном зачете Казахстан расположился на втором месте из 87 стран.