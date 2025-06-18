Министерство энергетики подвело итоги первого регионального энергетического форума Power Central Asia + China, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

Фото: Минэнерго

Министерство энергетики подвело итоги первого регионального энергетического форума Power Central Asia + China, который стал важной международной площадкой для диалога, обмена опытом и запуска совместных энергетических и индустриальных проектов.

В течение нескольких насыщенных дней участники форума обсудили ключевые вызовы и возможности энергетической трансформации, подписали ряд соглашений и достигли договорённостей, имеющих стратегическое значение для Казахстана и стран Центральной Азии.

Форум охватил 10 приоритетных направлений, отражающих современные тренды и амбиции Казахстана в энергетическом секторе. В частности, обсуждались:

интеграция возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергосистему, цифровое управление нагрузками и повышение устойчивости сетей;

развитие гидроаккумулирующих станций и накопителей энергии;

использование технологий HVDC и развитие трансграничной передачи электроэнергии;

внедрение цифровых энергосистем, искусственного интеллекта, Smart Grid и кибербезопасности;

индустриализация и локализация производств на территории Казахстана;

продвижение справедливого энергетического перехода, декарбонизации и ESG-стратегий;

инвестиционные преференции и модели финансирования: от ГЧП до «зелёных» фондов и поддержки экспортных агентств;

развитие водородной энергетики и низкоуглеродных технологий, включая CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage) и углехимию;

научное сотрудничество, трансфер технологий и подготовка кадров;

внедрение инноваций в нефтегазохимические проекты.

«Форум Power Central Asia + China показал, что Казахстан становится не только точкой притяжения инвестиций, но и активным интегратором передовых технологий и знаний. Мы формируем энергетическую политику, основанную на балансе устойчивости, безопасности и инноваций. Подписанные соглашения и достигнутые договорённости — это реальный шаг вперёд в укреплении энергетического суверенитета и индустриального потенциала не только Казахстана, но и всего региона Центральной Азии», — отметил вице-министр энергетики Бахытжан Ильяс.

В форуме приняли участие представители более 30 стран, ведущие международные эксперты, научное сообщество, деловые круги, студенты профильных вузов и СМИ. Казахстанская сторона представила конкретные проекты, технологические инициативы и открытые модели для инвесторов и партнёров.

Министерство выражает благодарность генеральным партнёрам форума — China Southern Power Grid, POWERCHINA, Energy China, а также Ассоциации по содействию инфраструктурному и инновационному развитию.

Отраслевыми и институциональными партнёрами стали: Самрук-Энерго, КазМунайГаз, KEGOC, QazaqGaz, Kazakh Invest, Huawei, KPMG, LONGi, Sinopec, China Datang, Asian Development Bank, Abu Dhabi Commercial Bank, PASHA Holding, Фонд развития промышленности, QazIndustry, ForteBank, Bank CenterCredit, Halyk Bank, Baiterek Venture Fund, Arthur Consulting, Cranmore Partners, NC Consulting, Unicase Central Asia.

Форум Power Central Asia + China станет ежегодной площадкой для продвижения совместных производств, трансфера технологий, научных коллабораций и подготовки нового поколения специалистов.

Министерство энергетики благодарит всех партнёров за доверие и вклад в укрепление энергетической устойчивости и технологического прогресса стран Центральной Азии.