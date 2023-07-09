Казахстан столкнулся с нехваткой квалифицированных гидрологов

В стране наблюдается нехватка квалифицированных гидрологов, а для эффективного использования водных ресурсов необходим профессиональный подход, передает Кazpravda.kz со ссылкой на « Хабар 24 ».

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Об этом заявил депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров в ходе визита на одно из сельхозпредприятий Карагандинской области.

По его словам, чтобы решить проблему дефицита воды, нужен единый орган управления водными ресурсами. Сейчас этим занимаются комитеты трех министерств. В результате воду используют нерационально, сказал мажилисмен.

«Необходимо сейчас выделять серьезные средства на строительство каналов. К примеру, 100 миллиардов тенге выделяется в Казахстане на строительство инфраструктуры по воде. Только в одной Туркестанской области проектов на 360 миллиардов, которые нужно срочно делать. Требуется системная работа, которая подключит и университеты, и науку, и необходимость финансирования», - говорит депутат Мажилиса Парламента РК Айдарбек Ходжаназаров.