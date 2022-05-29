Политика Казахстан стремится вписаться в общемировую политическую систему – эксперт 29 мая 2022 г. 17:52 Сергей Харченко, доктор политической социологии, профессор В чьей команде акимы? Предстоящий референдум – еще одно доказательство того, что Казахстан стремится вписаться в общемировую политическую систему управления. Любое государство – это, прежде всего, четкая система управления, где каждому есть место для участия. Поэтому, участвуя в референдуме по изменению и дополнению Основного закона Республики, мы в праве рассчитывать и на изменения всей жизни в Казахстане. И тем самым построим Вторую республику. Меня особо заинтересовала 87-я статья проекта, где говорится о назначении акимов областей, городов республиканского значения и столицы. Это команда Главы государства, и она должна утверждаться им с согласия депутатов маслихатов. А каков у нас механизм выдвижения кандидатов в акимы? Кто его определяет и всегда ли он отвечает интересам страны? Субъективизма здесь еще много... Скажу и о другом – об исполнении решений и рекомендаций Президента на местах. Президент объявил 2022 год Годом детей, а это значит, что его представители в регионах должны принять особые меры по поддержке всего, что связано с миром детей. Мы в редакции единственной в республике детской региональной газеты рассчитывали, что нам будет дана возможность расширить издание и нам удастся выпускать несколько полос на государственном языке. Но из-за позиции местной власти этого не удалось сделать. И это лишь один пример отсутствия контроля по вертикали исполнения решений Президента сверху донизу. Убежден, обновленная Конституция даст нам возможность усилить местную власть, поднять уровень доверия к ней, поможет Президенту повысить эффективность управления регионами. Ведь именно от всех этих составляющих и зависит быть или не быть Новому Казахстану.