Казахстан стремится вписаться в общемировую политическую систему – эксперт

В чьей команде акимы?

Предстоящий референдум – еще одно доказательство того, что Казахстан стремится вписаться в общемировую политическую систему управления.

Любое государство – это, прежде всего, четкая система управления, где каждому есть место для участия. По­этому, участвуя в референдуме по изменению и дополнению Основного закона Республики, мы в праве рассчитывать и на изменения всей жизни в Казахстане. И тем самым построим Вторую республику.

Меня особо заинтересовала 87-я статья проекта, где говорится о назначении акимов областей, городов республиканского значения и столицы. Это команда Главы государства, и она должна утверждаться им с согласия депутатов маслихатов.

А каков у нас механизм вы­движения кандидатов в акимы? Кто его определяет и всегда ли он отвечает интересам страны? Субъективизма здесь еще много...

Скажу и о другом – об исполнении решений и рекомендаций Президента на местах. Президент объявил 2022 год Годом детей, а это значит, что его представители в регионах должны принять особые меры по поддержке всего, что связано с миром детей.

Мы в редакции единственной в республике детской региональной газеты рассчитывали, что нам будет дана возможность расширить издание и нам удастся выпускать несколько полос на государственном языке. Но из-за позиции местной власти этого не удалось сделать. И это лишь один пример отсутствия контроля по вертикали исполнения решений Президента сверху донизу.

Убежден, обновленная Конституция даст нам возможность усилить местную власть, поднять уровень доверия к ней, поможет Президенту повысить эффективность управления регионами. Ведь именно от всех этих составляющих и зависит быть или не быть Новому Казахстану.